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На Полтавщині затримали педофіла, який зі спільниками знімав дитяче порно

Сьогодні, 15:24 Переглядів: 1 643

 
Затриманий, який ґвалтував і розбещував дітей, півтора роки переховувався від правоохоронців

На Полтавщині під час досудового розслідування затримали педофіла, який зі спільниками знімав дитяче порно. Як повідомляє прокуратура Полтавської області, чоловік півтора роки переховувався від правоохоронців.


За даними слідства, затриманий упродовж 2016-2019 років у Києві в орендованих квартирах брав участь у виготовленні фото- та відеопродукції, що містить дитячу порнографію, та ґвалтував і розбещував дітей. Діяв чоловік разом із двома спільниками. Один з них підшуковував на вулиці та в соціальних мережах неповнолітніх і малолітніх дівчат, входив до них у довіру і, застосовуючи психологічний тиск, примушував брати участь у фото- та відеозйомках. У подальшому виготовлену «продукцію» продавали.


Потерпілими у справі визнали десятьох неповнолітніх та одну малолітню дитину.         

 

Затриманому прокуратура інкримінує співучасть у виготовленні та зберіганні з метою розповсюдження та збуту зображень і відеопродукції порнографічного характеру, що містять дитячу порнографію, з примушуванням неповнолітніх до участі у створенні творів, зображень та відеопродукції порнографічного характеру, вчинені повторно; зґвалтування, вчинене повторно щодо неповнолітньої особи та особи, яка не досягла 14 років; скоєння розпусних дій щодо особи, яка не досягла 16-річного віку, та малолітньої особи (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 301, ч. ч. 3, 4 ст. 152, ч. ч. 1, 2 ст. 156 КК України). 

 

Наразі за клопотанням прокуратури Октябрський районний суд Полтави обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Слідчі та процесуальні дії тривають.

 

Матеріали стосовно другого співвиконавця виділені в окреме провадження, досудове розслідування в якому завершене, обвинувальний акт направлений до Деснянського районного суду Києва для розгляду по суті. Кримінальне провадження стосовно третього обвинуваченого закрили у зв’язку з його смертю.


*Фото ілюстративне

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Автор: Катерина Турубара
Теги: педофил порно дети несовершеннолетние растление изнасилование
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