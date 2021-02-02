Кременчужанина, позбавленого водійського посвідчення за п'яну їзду, спіймали нетверезим за кермом

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 490

Кременчужанина, позбавленого водійського посвідчення за п'яну їзду, спіймали нетверезим за кермом. Як повідомляє патрульна поліція Кременчука, це сталося у ніч на 5 лютого на вулиці Небесної Сотні.





Патрульні зупинили автомобіль ЗАЗ, водій якого порушив правила дорожнього руху. Під час оформлення адміністративних матеріалів інспектори помітили у 55-річного чоловіка ознаки наркотичного сп’яніння. Також з'ясувалося, що керманич позбавлений судом права керування транспортними засобами за аналогічне правопорушення. Пройти огляд у лікаря-нарколога водій категорично відмовився.





Охоронці порядку склали на чоловіка адміністративні матеріали: за ч. 2 ст. 130 (Повторне протягом року керування в стані сп’яніння) та за ч. 4 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування) КУпАП.