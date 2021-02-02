«Вломилися у квартиру, де перебувала 13-річна дитина,» – мер Кременчука про обшуки, пов’язані з СКРП

Міський голова налаштований оскаржувати дії правоохоронців, які проводили в місті обшуки, пов’язані з діяльністю комбінату ритуальних послуг
Мер Кременчука Віталій Малецький заявив про порушення з боку правоохоронців, які вчора проводили обшуки, пов’язані з кримінальною справою щодо спецкомбінату ритуальних послуг. Так, після засідання виконкому, міський голова відповів на запитання преси, поставлені у чаті. Одне з них стосувалося обшуків на СКРП, які правоохоронці проводили в рамках справи про наругу над могилами. Мера запитали: що йому відомо про цю справу.
Мер нічого не сказав про обшуки на самому СКРП, натомість акцентував увагу на слідчих діях у помешканні посадової особи підприємства:
Мер стверджує: він уже потім дізнався, що обшуки були пов’язані з діяльністю комунального підприємства.
Малецький заявив, що звернеться «до відповідних структур» щодо кваліфікації дій правоохоронних органів при проведенні обшуків.