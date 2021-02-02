«Вломилися у квартиру, де перебувала 13-річна дитина,» – мер Кременчука про обшуки, пов’язані з СКРП

Сьогодні, 16:21 Переглядів: 910 Коментарів: 1

Мер Кременчука Віталій Малецький заявив про порушення з боку правоохоронців, які вчора проводили обшуки, пов’язані з кримінальною справою щодо спецкомбінату ритуальних послуг. Так, після засідання виконкому, міський голова відповів на запитання преси, поставлені у чаті. Одне з них стосувалося обшуків на СКРП, які правоохоронці проводили в рамках справи про наругу над могилами. Мера запитали: що йому відомо про цю справу.









Мер нічого не сказав про обшуки на самому СКРП, натомість акцентував увагу на слідчих діях у помешканні посадової особи підприємства:





- Учора група правоохоронців з різних підрозділів, міст та областей провели ряд дій, які були схожі на слідчі дії... Вони вломилися у квартиру, де перебувала 13-річна дитина, якимось певним чином змусивши її відкрити двері – без батьків. Почали там щось робити: чи обшук, чи підкидання, що це було, встановить суд. Після цього туди приїхали батьки, я так розумію, приїхали представники якоїсь адвокатської структури.





Мер стверджує: він уже потім дізнався, що обшуки були пов’язані з діяльністю комунального підприємства.





- Я думаю, що правоохоронці повинні чинити у спосіб, визначений законом. Якщо вони порушили цей закон і Кримінально-процесуальний кодекс, і порядок проведення слідчих дій, то вони повинні понести відповідальність за законом. Це певний виклик, коли вламлюються у житло, де перебуває неповнолітній без батьків. Добре, що хоч двері не вибили. Це те, що мені відомо як меру.





Малецький заявив, що звернеться «до відповідних структур» щодо кваліфікації дій правоохоронних органів при проведенні обшуків.