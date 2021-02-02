По голу у кожному таймі: «Кремінь» поступився «Олександрії» U-21

Сьогодні, 17:30 Переглядів: 180























































































































Фото: Артем Коваленко

Сьогодні, 5 лютого, футбольний клуб «Кремінь» розпочав цикл контрольних матчів грою з «Олександрією» U-21. Кременчуцька команда поступилася з рахунком - 0:2.





«Кремінь» - «Олександрія» U-21 – 0:2 (0:1)

Голи: Каранга 30, ГНП 66

«Кремінь» 1 тайм: Данкович, Мягков, Курелєх (к), ГНП, ГНП, Бичков, ГНП, ГНП, ГНП, ГНП, Кучеренко

«Кремінь» 2 тайм: Олійник (к), ГНП, Антоніо, Головко, ГНП, ГНП, Бичков, Білоус, ГНП, ГНП, Молько

«Олександрія» U-21: ГНП, Пастухов, Кобеляш, Івахно, Коноваленко, Каранга, Гаркуша, Мустафаєв, Кобенда, Маєр, Сергієнко. Запасні: Микитюк, Підручний, Андріца, Богдан, Мухаматгалєєв, Голованов





Якщо олександрійська команда зіграна й в чемпіонаті входить у п'ятірку кращих, то наші хлопці лише розпочали підготовку до чемпіонату. У першому таймі «Кремінь» мав кілька непоганих моментів. На 30 хв після стандарту у ворота господарів, «Кремінь» швидко вийшов з оборони в атаку. «Олександрія» одразу відповіла: Ян Каранга після пасу Сергієнка з правого флангу відкрив рахунок у матчі.





У другому таймі «Кремінь» продовжував експериментувати. На поле вийшов повністю оновлений склад команди, а також спробували Богдана Бичкова на позиції нападника. Зіграти йому вдалося хвилин 20, після чого його замінив Максим Кучеренко. На 66 хв гравець на перегляді «Олександрії» з-під захисника прострелив у верхній кут, на жаль, Олійник не зміг дотягнутися до м'яча - 0:2.





Після гри наставник Кременя Олексій Годін відзначив позитивні й негативні моменти в сьогоднішній грі, а також зауважив, що в команді грали двоє гравців зі школи МФК «Кремінь» – Ульянко й П'ятибрат.









8 лютого о 13.00 на стадіоні «Кремінь-Арена» «Кремінь» прийматиме «Перемогу» з Дніпра.