89 вулиць та провулків Кременчука завтра, 6 лютого, залишаться без світла

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Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор

6 лютого у зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.





З 8.00 до 17.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами: