89 вулиць та провулків Кременчука завтра, 6 лютого, залишаться без світла
Сьогодні, 18:00
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Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор
6 лютого у зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.
З 8.00 до 17.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:
- вул. Академіка Герасимовича, 81-106,
- вул. Гайдамацька, 72-95,
- вул. Чумацький шлях, 69-83,
- вул. Баженова, 1-22
- вул. Багратіона, 1-26,
- вул. Суворова, 3-38,
- вул. Щаслива, 4-29,
- вул. Богуна, 1-12,
- вул. Сурікова, 2-36,
- вул. Рєпіна, 2-20,
- вул. Парізької Комуни, 2-20,
- вул. Черняховського, 1-26,
- пров. Суворова, 6-24,
- пров. Південний, 1-26,
- пров. Фізкультурний, 1-22,
- пров. Ударний, 2-16,
- пров. Спартаківський, 1-19,
- пров. Динамівський, 1-13,
- пров. Парковий, 2-16,
- пров. 1-й Парковий, 4-23,
- пров. 1-й Деповський, 1-16,
- туп. Малокохнівський, 2-23
- вул. Вітчизняна, 10-23,
- вул. Юрія Кондратюка, 15-74,
- пров. Луговий, 24-39,
- пр. Луговий, 16-23
- вул. Гайдамацька, 86-147,
- вул. Академіка Герасимовича, 139,
- пров. Калиновий, 1-6
- вул. Заводска, 1-40,
- вул. Художня, 1-10,
- вул. Революціонерів, 1-6,
- вул. Володимира Івасюка, 48-50,
- вул. Східна, 7-14,
- вул. Добролюбова, 1-12,
- вул. Шкільна, 1-10,
- вул. Радищева, 10-20,
- пров. Рилєєва, 1-12,
- пров. Чернишевського, 1-12,
- пров. Правобережний, 1-47,
- пров. Мирний, 3-22,
- пров. Докучаєва, 7-21,
- пров. Чечелівський, 1-14
- вул. Кохнівська, 44-65,
- вул. Житлобудівна, 11-30,
- вул. Салганна, 65,
- вул. Бетонна, 116-126,
- вул. Солдатська, 109-123,
- пров. Межовий, 1-30
- вул. Марка Вовчка, 1-28,
- вул. Олексія Древаля, 115-173,
- вул. Великокохнівська, 3-9,
- вул. Якова Петруся, 29-138,
- вул. Рокітнянська, 29-39,
- пров. Размислова, 1-7
- вул. Олексія Древаля, 142-223,
- вул. Індустріальна, 100-135,
- вул. Ціолковського, 48-204,
- пров. Індустріальний, 47-99
- вул. Приходька, 1-14,
- вул. Світанкова, 6-23,
- вул. Єгорова, 17-30,
- вул. Перекопська, 3-13,
- вул. Садківська, 47,
- вул. Ліщинова, 1-46,
- вул. Космонавтів, 19-48,
- вул. Івана Миколайчука, 3-12,
- вул. Чорноморська, 4-34,
- вул. Різдв'яна, 18-Б,
- пров. Космічний, 3-19,
- пров. Грузинський, 11-37,
- пров. Вагонобудівний, 1-22,
- пров. Патаржинського, 1-12,
- провю Технічний, 1-29,
- пров. Перекопський, 3-9,
- вул. Лейтенанта Дніпрова, 1-26
- вул. Пілотів, 1-20, Гайдамацька, 59-71,
- вул. Різдв'яна, 71
- просп. Полтавський, 30-46,
- вул. Вільної України, 3-40,
- вул. Платухіна, 5-23,
- пров. Яснополянський, 3-37,
- пров. Ягідний, 2-12,
- пров. Марії Заньковецької, 1-53,
- пров. Сидора Ковпака, 1-20,
- туп. Кременецький, 3-18,
- туп. Дарвіна, 3-15.