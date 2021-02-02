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89 вулиць та провулків Кременчука завтра, 6 лютого, залишаться без світла

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Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор

6 лютого у зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.


З 8.00 до 17.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:

  • вул. Академіка Герасимовича, 81-106,
  • вул. Гайдамацька, 72-95,
  • вул. Чумацький шлях, 69-83,
  • вул. Баженова, 1-22
  • вул. Багратіона, 1-26,
  • вул. Суворова, 3-38,
  • вул. Щаслива, 4-29,
  • вул. Богуна, 1-12,
  • вул. Сурікова, 2-36,
  • вул. Рєпіна, 2-20,
  • вул. Парізької Комуни, 2-20,
  • вул. Черняховського, 1-26,
  • пров. Суворова, 6-24,
  • пров. Південний, 1-26,
  • пров. Фізкультурний, 1-22,
  • пров. Ударний, 2-16,
  • пров. Спартаківський, 1-19,
  • пров. Динамівський, 1-13,
  • пров. Парковий, 2-16,
  • пров. 1-й Парковий, 4-23,
  • пров. 1-й Деповський, 1-16,
  • туп. Малокохнівський, 2-23
  • вул. Вітчизняна, 10-23,
  • вул. Юрія Кондратюка, 15-74,
  • пров. Луговий, 24-39,
  • пр. Луговий, 16-23
  • вул. Гайдамацька, 86-147,
  • вул. Академіка Герасимовича, 139,
  • пров. Калиновий, 1-6
  • вул. Заводска, 1-40,
  • вул. Художня, 1-10,
  • вул. Революціонерів, 1-6,
  • вул. Володимира Івасюка, 48-50,
  • вул. Східна, 7-14,
  • вул. Добролюбова, 1-12,
  • вул. Шкільна, 1-10,
  • вул. Радищева, 10-20,
  • пров. Рилєєва, 1-12,
  • пров. Чернишевського, 1-12,
  • пров. Правобережний, 1-47,
  • пров. Мирний, 3-22,
  • пров. Докучаєва, 7-21,
  • пров. Чечелівський, 1-14
  • вул. Кохнівська, 44-65,
  • вул. Житлобудівна, 11-30,
  • вул. Салганна, 65,
  • вул. Бетонна, 116-126,
  • вул. Солдатська, 109-123,
  • пров. Межовий, 1-30
  • вул. Марка Вовчка, 1-28,
  • вул. Олексія Древаля, 115-173,
  • вул. Великокохнівська, 3-9,
  • вул. Якова Петруся, 29-138,
  • вул. Рокітнянська, 29-39,
  • пров. Размислова, 1-7
  • вул. Олексія Древаля, 142-223,
  • вул. Індустріальна, 100-135,
  • вул. Ціолковського, 48-204,
  • пров. Індустріальний, 47-99
  • вул. Приходька, 1-14,
  • вул. Світанкова, 6-23,
  • вул. Єгорова, 17-30,
  • вул. Перекопська, 3-13,
  • вул. Садківська, 47,
  • вул. Ліщинова, 1-46,
  • вул. Космонавтів, 19-48,
  • вул. Івана Миколайчука, 3-12,
  • вул. Чорноморська, 4-34,
  • вул. Різдв'яна, 18-Б,
  • пров. Космічний, 3-19,
  • пров. Грузинський, 11-37,
  • пров. Вагонобудівний, 1-22,
  • пров. Патаржинського, 1-12,
  • провю Технічний, 1-29,
  • пров. Перекопський, 3-9,
  • вул. Лейтенанта Дніпрова, 1-26
  • вул. Пілотів, 1-20, Гайдамацька, 59-71,
  • вул. Різдв'яна, 71
  • просп. Полтавський, 30-46,
  • вул. Вільної України, 3-40,
  • вул. Платухіна, 5-23,
  • пров. Яснополянський, 3-37,
  • пров. Ягідний, 2-12,
  • пров. Марії Заньковецької, 1-53,
  • пров. Сидора Ковпака, 1-20,
  • туп. Кременецький, 3-18,
  • туп. Дарвіна, 3-15.
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Автор: Альона Душенко
Теги: відключення електроенергії Полтаваобленерго
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