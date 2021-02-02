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Кременчук, Здоров'я, Коронавірус / Карантин

За два тижні у Кременчуці зменшилася кількість хворих на ГРВІ, пневмонію, COVID-19

Сьогодні, 08:33 Переглядів: 584

 

Проте останнім часом найчастіше на ГРВІ хворіють школярі

За останні два тижні у Кременчуці зменшилася кількість хворих на ГРВІ та пневмонію, є тенденція до зниження захворюваності і на коронавірусну інфекцію. Про це на штабі з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації повідомила заступниця директора департаменту охорони здоров’я Людмила Пономаренко.

 

За її інформацією, упродовж останнього тижня до лікарів із скаргами на ГРВІ звернулося 366 кременчужан, у попередній тиждень було 319 таких звернень. Найбільша кількість звернень із симптоматикою ГРВІ стосується школярів.   

 

Поточного тижня на прийомі у сімейних лікарів виявили 38 пневмоній, у попередній тиждень нараховували 66 хворих із ураженням легенів. Наразі на стаціонарі у лікарнях Кременчука пневмонію лікують 59 пацієнтів (зокрема, одна дитина у стані середньої тяжкості), у 17 – тяжкий перебіг хвороби.  

 

На цьому тижні виставили 88 підозр на коронавірусну хворобу, у 49 осіб діагноз підтвердився; за попередній тиждень виявили 81 випадок COVID-19.

 

Що стосується тестування:

  • загалом у Кременчуці використали 1302 експрестести на антиген до коронавірусу, за 4 лютого провели 65 таких досліджень, із них 4 виявилися позитивними;
  • щодо ПЛР-тестів, то від початку спостереження зробили 21 143 такі обстеження, за 4 лютого – 60;
  • за весь період моніторингу ІФА-тестів провели 29351, 83 – за 4 лютого.
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Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус заболеваемость пневмония ОРВИ ИФА-тестирование ПЦР-тесты
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