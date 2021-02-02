За два тижні у Кременчуці зменшилася кількість хворих на ГРВІ, пневмонію, COVID-19

За останні два тижні у Кременчуці зменшилася кількість хворих на ГРВІ та пневмонію, є тенденція до зниження захворюваності і на коронавірусну інфекцію. Про це на штабі з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації повідомила заступниця директора департаменту охорони здоров’я Людмила Пономаренко.
За її інформацією, упродовж останнього тижня до лікарів із скаргами на ГРВІ звернулося 366 кременчужан, у попередній тиждень було 319 таких звернень. Найбільша кількість звернень із симптоматикою ГРВІ стосується школярів.
Поточного тижня на прийомі у сімейних лікарів виявили 38 пневмоній, у попередній тиждень нараховували 66 хворих із ураженням легенів. Наразі на стаціонарі у лікарнях Кременчука пневмонію лікують 59 пацієнтів (зокрема, одна дитина у стані середньої тяжкості), у 17 – тяжкий перебіг хвороби.
На цьому тижні виставили 88 підозр на коронавірусну хворобу, у 49 осіб діагноз підтвердився; за попередній тиждень виявили 81 випадок COVID-19.
Що стосується тестування: