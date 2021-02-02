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Кременчук, Освіта

Гроші – молоді: 34 кращі студенти отримуватимуть стипендії Кременчуцької міськради

Сьогодні, 09:01 Переглядів: 482

 

Розмір виплат становить 1613 грн та 1200 грн

З лютого по червень 2021 року включно 13 кращих студентів вищих навчальних закладів Кременчука отримуватимуть стипендії Кременчуцької міської ради (1613 грн щомісяця), ще 13 студентів отримуватимуть таку ж стипендію за активну участь у громадському житті навчального закладу та міста. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет Кременчуцької міськради 5 лютого.


Крім того, 4 стипендії Кременчуцької міськради у розмірі 1200 грн призначили учням професійно-технічних навчальних закладів Кременчука за визначні успіхи у навчанні та науковій роботі. Ще 4 стипендії отримають учні профтехів за активну участь у громадському житті навчального закладу та міста.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: стипендия горсовета студенты
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