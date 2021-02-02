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У Полтаві внаслідок ДТП перекинувся поліцейский Duster

Сьогодні, 14:34 Переглядів: 1 403 Коментарів: 1

 

Водій Volkswagen не поступився дорогою правоохоронцям

У Полтаві внаслідок ДТП перекинувся поліцейский Duster. Про це повідомляють у спільноті RADAR Poltava. 



Водій Renault Duster рухався головною дорогою, а Volkswagen Caddy виїжджав з другорядної. Після зіткнення автівка правоохоронців перекинулася. 


  

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Автор: Юлия Волынская Джерело фото: RADAR Poltava
Теги: дтп аварія

Коментарі: 1

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VsegdaProtiv:
Сьогодні, 16:45

чётко вообще его опрокинул... зачем ото гонять? Хорошо хоть, не как с Зайцевой получилось!!!


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