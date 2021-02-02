У Полтаві внаслідок ДТП перекинувся поліцейский Duster

Сьогодні, 14:34 Переглядів: 1 403 Коментарів: 1

У Полтаві внаслідок ДТП перекинувся поліцейский Duster. Про це повідомляють у спільноті RADAR Poltava.









Водій Renault Duster рухався головною дорогою, а Volkswagen Caddy виїжджав з другорядної. Після зіткнення автівка правоохоронців перекинулася.



