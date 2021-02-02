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Водій Volkswagen не поступився дорогою правоохоронцям
У Полтаві внаслідок ДТП перекинувся поліцейский Duster. Про це повідомляють у спільноті RADAR Poltava.
Водій Renault Duster рухався головною дорогою, а Volkswagen Caddy виїжджав з другорядної. Після зіткнення автівка правоохоронців перекинулася.
чётко вообще его опрокинул... зачем ото гонять? Хорошо хоть, не как с Зайцевой получилось!!!