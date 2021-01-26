На утримання Кременчуцької центральної райлікарні виділили з бюджету 2,35 млн грн

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На утримання Кременчуцької центральної районної лікарні, яка перейде у комунальну власністю міста, виділили 2 млн 349 ти грн. Відповідне рішення ухвалив виконком Кременчуцької міськради 29 січня. Гроші перерозподілили в річному бюджеті галузі охорони здоров’я на 2021 рік. Так, 1 млн 729 тис грн виділять за рахунок коштів на багатопрофільну стаціонарну медичну допомогу; ще 620 тис грн – за рахунок коштів на лікарсько-акушерську допомогу.





На останній сесії Кременчуцької міськради, що відбулася 26 січня, депутати ухвалили рішення про прийняття майнового комплексу Кременчуцької ЦРЛ до комунальної власності міста зі спільної власності сільських громад Кременчуцького району. Як поінформував під час засідання виконкому міський голова Віталій Малецький, райрада на останній сесії, що відбулася 28 січня, теж ухвалила остаточне рішення щодо передачі лікарні Кременчуку. Тож тепер місто має на законних підставах фінансувати лікарню.





Раніше керівник міського управління охорони здоров’я Максим Середа, інформував, що левова частка витрат на утримання Кременчуцької ЦРЛ покладається на Національну службу здоров'я України (НСЗУ). Міський бюджет забезпечуватиме витрати на комунальні послуги та інші видатки, які не фінансує НСЗУ. За підрахунками, на перше півріччя потрібно понад 4 млн грн. Тож мерії доведеться шукати ще кошти на лікарню.





Разом із тим, мер поінформував, що не всі згодні з передачею ЦРЛ міста і «одна з голів сільрад» готує позов до суду. Нагадаємо, категорично проти передачі висловлювалася голова Кам’янопотоківської ОТГ Ганна Самойлюк.



