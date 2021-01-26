Під Кременчуком позашляховик злетів у кювет

Сьогодні, 16:39 Переглядів: 748

Інформація до поліції поки не надходила

Під Кременчуком позашляховик злетів у кювет. Про це повідомляють у соцмережах.









За інформацією правоохоронців, поліцію на місце поки не викликали.