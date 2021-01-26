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Під Кременчуком позашляховик злетів у кювет

Сьогодні, 16:39 Переглядів: 748

 

Інформація до поліції поки не надходила

Під Кременчуком позашляховик злетів у кювет. Про це повідомляють у соцмережах. 



За інформацією правоохоронців, поліцію на місце поки не викликали. 

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Автор: Юлия Волынская Джерело відео: h.kremenchug
Теги: дтп позашляховик
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