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Кременчук

Де й о котрій 30 січня не буде світла у Кременчуці

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 488

 

Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор

30 січня в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.


З 8.00 до 17.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:

  • вул. Правобережна, 35-55;
  • вул. Володимира Вернадського, 35-60;
  • вул. Декабристів, 4-16;
  • вул. Манагарова, 28;
  • вул. Світанкова, 6-23;
  • вул. Єгорова, 17-22;
  • вул. Правобережна, 16а;
  • вул. Приходька, 1-14, 106/9;
  • вул. Перекопська, 3-13;
  • вул. Садківська, 47;
  • пров. Технічний, 1-29;
  • пров. Перекопський, 3-9;
  • пров. Алєксєєва, 3-21;
  • наб. Лейтенанта Дніпрова, 1-26;
  • просп. Полтавський, 30-46;
  • вул. Вільної України, 3-40;
  • вул. Платухіна, 5-23;
  • пров. Яснополянський, 3-31;
  • пров. Ягідний, 2-12;
  • пров. Марії Заньковецької, 1-53;
  • пров. Сидора Ковпака, 1-20;
  • туп. Кременецький, 3-18;
  • туп. Дарвіна, 3-15.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: Полтаваобленерго графік відключення відключення електроенергії
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