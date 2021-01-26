Де й о котрій 30 січня не буде світла у Кременчуці
Сьогодні, 17:02
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Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор
30 січня в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.
З 8.00 до 17.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:
- вул. Правобережна, 35-55;
- вул. Володимира Вернадського, 35-60;
- вул. Декабристів, 4-16;
- вул. Манагарова, 28;
- вул. Світанкова, 6-23;
- вул. Єгорова, 17-22;
- вул. Правобережна, 16а;
- вул. Приходька, 1-14, 106/9;
- вул. Перекопська, 3-13;
- вул. Садківська, 47;
- пров. Технічний, 1-29;
- пров. Перекопський, 3-9;
- пров. Алєксєєва, 3-21;
- наб. Лейтенанта Дніпрова, 1-26;
- просп. Полтавський, 30-46;
- вул. Вільної України, 3-40;
- вул. Платухіна, 5-23;
- пров. Яснополянський, 3-31;
- пров. Ягідний, 2-12;
- пров. Марії Заньковецької, 1-53;
- пров. Сидора Ковпака, 1-20;
- туп. Кременецький, 3-18;
- туп. Дарвіна, 3-15.