У Кременчуці дорослі стали хворіти на ГРВІ рідше, а діти – частіше (це пов'язане з початком навчального процесу в освітніх закладах). Про рівень захворюваності в нашому місті станом на сьогодні на штабі з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації проінформувала заступник міського голови Ольга Усанова.
За її інформацією, за вчорашній день на амбулаторний прийом із симптомами ГРВІ звернулися 126 дорослих і 190 дітей. Під час обстежень фахівці первинної ланки встановили 66 пневмоній та виставили 122 підозри на COVID-19.
Наразі на стаціонарному лікуванні в кременчуцьких лікарнях із пневмоніями перебувають 76 пацієнтів, із них 31 хворий має тяжкий перебіг хвороби. У Центральній районній лікарні на стаціонарі лежить 8 людей із пневмоніями, одна особа хворіє у тяжкій формі.
Загалом у Кременчуці спостерігається тенденція до зниження рівня захворюваності:
Усі сімейні лікарі та лікарні забезпечені в повному обсязі експрестестами на антиген до COVID-19. Точність виконаних обстежень цими тестами становить 95-97%. Медики міста вже використали 983 таких тести, 150 мали позитивний результат. За попередній тиждень проведено 40 експрестестувань, із них позитивних – 4.
На сьогоднішній день на стаціонарному лікуванні з підтвердженим COVID-19 знаходиться 24 кременчужанина, а також 12 жителів Кременчуцького району. Амбулаторно під наглядом сімейних лікарів цю інфекцію долає 165 жителів Кременчука.
Всього в місті з початку пандемії зареєстрували 5672 випадки COVID-19, 5328 людей вилікувалося від цієї хвороби, 155 осіб померли.