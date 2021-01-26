Covid-19 в Україні/Кременчуці
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Кременчук, Здоров'я, Коронавірус / Карантин

У Кременчуці дорослі стали хворіти на ГРВІ рідше, а діти – частіше

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 173

 

Загалом у Кременчуці спостерігається тенденція до зниження рівня захворюваності

У Кременчуці дорослі стали хворіти на ГРВІ рідше, а діти – частіше (це пов'язане з початком навчального процесу в освітніх закладах). Про рівень захворюваності в нашому місті станом на сьогодні на штабі з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації проінформувала заступник міського голови Ольга Усанова.

 

За її інформацією, за вчорашній день на амбулаторний прийом із симптомами ГРВІ звернулися 126 дорослих і 190 дітей. Під час обстежень фахівці первинної ланки встановили 66 пневмоній та виставили 122 підозри на COVID-19.


Наразі на стаціонарному лікуванні в кременчуцьких лікарнях із пневмоніями перебувають 76 пацієнтів, із них 31 хворий має тяжкий перебіг хвороби. У Центральній районній лікарні на стаціонарі лежить 8 людей із пневмоніями, одна особа хворіє у тяжкій формі.


Загалом у Кременчуці спостерігається тенденція до зниження рівня захворюваності:

  • пневмоній у дорослих за цей тиждень – 66, за минулий – 72;
  • пневмоній у дітей за цей тиждень 0, за попередній – 1;
  • подозр на коронавірусну інфекцію за тиждень 122, за минулий – 160;
  • підтверджених випадків COVID-19 за цей тиждень 81, за попередній – 126, а з 8 по 14 січня – 182.
- Локдаун дав результат – і кількість нових захворювань різко зменшилася не лише в Кременчуці, але й по Україні. Це можна пов'язувати з різними факторами, об'єктивно є певна сторона, що обмеження працюють, обмеження діють, - зазначив міський голова Віталій Малецький.


Усі сімейні лікарі та лікарні забезпечені в повному обсязі експрестестами на антиген до COVID-19. Точність виконаних обстежень цими тестами становить 95-97%. Медики міста вже використали 983 таких тести, 150 мали позитивний результат. За попередній тиждень проведено 40 експрестестувань, із них позитивних – 4.

 

На сьогоднішній день на стаціонарному лікуванні з підтвердженим COVID-19 знаходиться 24 кременчужанина, а також 12 жителів Кременчуцького району. Амбулаторно під наглядом сімейних лікарів цю інфекцію долає 165 жителів Кременчука.

 

Всього в місті з початку пандемії зареєстрували 5672 випадки COVID-19, 5328 людей вилікувалося від цієї хвороби, 155 осіб померли.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: etcetera.media
Теги: коронавірус коронавирус пневмония ОРВИ пациенты больницы заболеваемость
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