У кінці робочого дня: військові ліцеїсти презентували кліп на честь Героїв Крут

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До Дня пам'яті героїв Крут, 103-ю річницю яку відзначають сьогодні, 29 січня, львівські військові ліцеїсти записали музичний кліп «У полі під Крутами».









У твір закладали філософію того, що патріотична молодь - як століття тому, так і нині - готова захищати свою країну до останнього подиху.





- Другорядними є зброя й однострій - важливий дух та ідея, в яку ти віриш! Адже й тим, хто поліг під Крутами, і тим, хто став на шлях здобуття військової освіти зараз, десь по 17-20 років. Зовсім юні. І попри сторічний розрив Україна має гідних громадян! - пояснила режисер креативної команди VIVIDPRO Вікторія Холстиніна, розповідаючи про процес роботи над цим художнім проектом.





Автором слів і музики до пісні став львівський бард-композитор Олександр Шевченко. Співаки та виконавці ігрових ролей у кліпі - учні Львівського державного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут: Борис Загорулько, Захар Бойко, Владислав Пірожок.





- Оскільки ліцей має ім’я Героїв Крут, щоб показати спадковість духу та традицій українських захисників, один з ліцеїстів був вбраний у стрій безпосереднього учасника бою під станцією Крути, а двоє інших - у сучасний польовий однострій українського війська й парадний однострій, - розповіла Холстиніна.