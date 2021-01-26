За добу COVID-19 виявили у 9 кременчужан, один помер

Сьогодні, 21:30 Переглядів: 329

Сьогодні, 29 січня, в Кременчуці зареєстрували 9 нових випадків захворювання на коронавірус, повідомляє пресслужба мерії.





Захворіли три жінки віком від 46 до 60 років, п'ять чоловіків віком 39 до 64 років та 16-річний підліток. Із вперше виявлених випадків захворювання 8 пацієнтів перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, ще один - лікується в інфекційному шпиталі.



Всього в інфекційних шпиталях лікується 42 пацієнти. По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних осіб.



Одужало 17 пацієнтів. На жаль, один пацієнт помер.



Всього зареєстровано 5 681 випадок: одужало 5 345, померло 156.