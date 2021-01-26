Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 26.01.2021 11:00
Підтверджені:
Україна1197107
Кременчук5622
Хворі:
Україна209215
Кременчук378
Одужало:
Україна965835
Кременчук5089
Померло:
Україна22057
Кременчук155
Кременчук, Коронавірус / Карантин

За добу COVID-19 виявили у 9 кременчужан, один помер

Сьогодні, 21:30 Переглядів: 329

Одужало 17 пацієнтів

Сьогодні, 29 січня, в Кременчуці зареєстрували 9 нових випадків захворювання на коронавірус, повідомляє пресслужба мерії.


Захворіли три жінки віком від 46 до 60 років, п'ять чоловіків віком 39 до 64 років та 16-річний підліток. Із вперше виявлених випадків захворювання 8 пацієнтів перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, ще один - лікується в інфекційному шпиталі.


Всього в інфекційних шпиталях лікується 42 пацієнти. По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних осіб.


Одужало 17 пацієнтів. На жаль, один пацієнт помер.


Всього зареєстровано 5 681 випадок: одужало 5 345, померло 156.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: коронавірус заболеваемость статистика
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