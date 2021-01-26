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На полтавській трасі Lanos влетів у стовп

Вчора, 22:54 Переглядів: 623

 

Про те, чи постраждав водій поки невідомо

Вночі 29 січня на 98 км траси М-22 Полтава-Олександрія сталася ДТП.


Як повідомляють очевидці у спільноті h.kremenchug, п'яний водій на Lanos'і зніс стовп. 


Про те, чи постраждав водій поки невідомо.

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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: h.kremenchug
Теги: ДТП
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