На полтавській трасі Lanos влетів у стовп

Вчора, 22:54 Переглядів: 623

Про те, чи постраждав водій поки невідомо

Вночі 29 січня на 98 км траси М-22 Полтава-Олександрія сталася ДТП.





Як повідомляють очевидці у спільноті h.kremenchug, п'яний водій на Lanos'і зніс стовп.





Про те, чи постраждав водій поки невідомо.