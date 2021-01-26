В Кременчуге на выходных будет дождить

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По утрам и вечерам температура может снизиться до -4°С

В Кременчуге на выходных будет дождить. Кроме того, температура может снизиться до -4°С.





Gismeteo прогнозирует, что дождь будет идти всю субботу, 30 января, а также утром в воскресенье, 31 января. Температурный минимум составит -4°С в субботу ночью, а максимум +3°С.





Sinoptik сообщает, что в субботу, 30 января, в Кременчуге ожидается дождь со снегом, который будет замерзать на переохлаждённой поверхности земли, так что возможен и гололёд. В субботу вечером город накроет сильный дождь, который закончится в ночь на воскресенье, 31 января; больше осадков не предвидится. Столбики термометров покажут от -3°С до +3°С.





Ventusky обещает кратковременные вечерние дожди в субботу, 30 января, а в воскресенье, 31 января, продержится пасмурная погода, но без осадков. Температура на выходных будет колебаться от -3°С до +2°С.