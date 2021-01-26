Мерія Кременчука через суд стягнула майже 6 млн боргів за користування земельними ділянками

Сьогодні, 08:03 Переглядів: 539

Юридичний департамент виконкому Кременчуцької міської ради за позовними заявами стягнув 5,96 млн грн боргів за користування земельними ділянками з юридичних та фізичних осіб у 2020 році. Цю суму бюджет міста Такі дані наведені у Пояснювальній записці до проєкту рішення міськради до Програми забезпечення виконання рішень про стягнення коштів місцевого бюджету на 2021-2022 роки.





Усього суди розглянули 105 позовних заяв міськради на загальну суму – 16,2 млн грн. Відтак міськрада ухвалила Програму, відповідно до якої на подання нових заяв до суду передбачено по півмільйона гривень у 2021 та 2022 році. Але ці гроші ще мають виділити з бюджету. Судячи з останнього засідання виконкому, їх виділятимуть краплинами за рахунок перерозподілу. Так, 29 січня виділили 50 тис. грн.