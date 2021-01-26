На Полтавщині у полі застрягла фура: водій просидів у вантажівці 2 доби

Автівку врешті-решт витягли
Неподалік села Балаклія, Великобагачанської ОТГ у ріллі застрягла фура, і її водій просидів у полі майже 2 доби. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у Полтавській області.
29 січня керманичу допомогли правоохоронці та місцеві мешканці. Чоловік розповів, що майже дві доби тому їхав ґрунтовою дорогою у напрямку траси міжнародного значення Київ-Харків. Застряг у ріллі і не зміг зрушити. Витягти на дорогу вантажівку вдалося трактору місцевого сільгосппідприємства.
Правоохоронці закликають водіїв під час ускладнення погодних умов бути максимально уважними на дорозі та обирати перевірені й безпечні маршрути руху: