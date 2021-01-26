На Полтавщині у полі застрягла фура: водій просидів у вантажівці 2 доби

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Неподалік села Балаклія, Великобагачанської ОТГ у ріллі застрягла фура, і її водій просидів у полі майже 2 доби. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у Полтавській області.





29 січня керманичу допомогли правоохоронці та місцеві мешканці. Чоловік розповів, що майже дві доби тому їхав ґрунтовою дорогою у напрямку траси міжнародного значення Київ-Харків. Застряг у ріллі і не зміг зрушити. Витягти на дорогу вантажівку вдалося трактору місцевого сільгосппідприємства.





Правоохоронці закликають водіїв під час ускладнення погодних умов бути максимально уважними на дорозі та обирати перевірені й безпечні маршрути руху:





«Якщо ви все ж таки потрапили у надзвичайну ситуацію через негоду, не зволікайте, а одразу повідомляйте до поліції або рятувальників за номерами «102» чи «101», - наголошують у поліції.



