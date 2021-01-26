На Полтавщині під суд піде чиновник та його спільник, які давали хабара керівнику держпідприємства

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На Полтавщині під суд піде чиновник та його спільник, які давали хабара керівнику держпідприємства. Як повідомляє прокуратура Полтавської області, обвинувальний акт вже скерували до суду.





Нагадаємо, що начальник одного з територіальних структурних підрозділів Головного управління Держгеокадастру у Полтавській області та його спільник - фізична особа-підприємець принесли $2000 керівнику держпідприємства. Ці грошу були частиною хабара, за який зловмисники хотіли аби він відмовився від земельної ділянки розміром 84 га. Затримали спільників у червні 2020 року.





Зловмисникам інкримінують ч. 3 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі). Загрожує їм до 8 років з конфіскацією.