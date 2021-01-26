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На Полтавщині під суд піде чиновник та його спільник, які давали хабара керівнику держпідприємства

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 335

 

Обвинувальний акт вже скерували до суду

На Полтавщині під суд піде чиновник та його спільник, які давали хабара керівнику держпідприємства. Як повідомляє прокуратура Полтавської області, обвинувальний акт вже скерували до суду. 


Нагадаємо, що начальник одного з територіальних структурних підрозділів Головного управління Держгеокадастру у Полтавській області та його спільник - фізична особа-підприємець принесли $2000 керівнику держпідприємства. Ці грошу були частиною хабара, за який зловмисники хотіли аби він відмовився від земельної ділянки розміром 84 га. Затримали спільників у червні 2020 року. 


Зловмисникам інкримінують ч. 3 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі). Загрожує їм до 8 років з конфіскацією. 

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Автор: Юлия Волынская Джерело фото: прокуратура Полтавської області
Теги: хабар суд затримання
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