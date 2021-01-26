За добу COVID-19 виявили у 4 685 українців, на Полтавщині – у 104

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Одужало за цей час 11 317 осіб

4 685 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 30 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 200 дітей та 336 медпрацівників.



Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1 906 осіб;

летальних випадків – 149;

одужало – 11 317 осіб;

здійснено тестувань за добу – 41 781 (зокрема методом ПЛР – 23 871, методом ІФА – 17 910).





За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1 216 278 осіб;

одужало – 1 014 658 осіб;

летальних випадків – 22 628;

проведено ПЛР-тестувань – 6 232 960.





За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківська (412), Львівській (353), м. Київ (341), Дніпропетровській (335) та Київській (325) областях.





Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 341 випадок;

Вінницька область – 241 випадок;

Волинська область – 146 випадків;

Дніпропетровська область – 335 випадків;

Донецька область – 170 випадків;

Житомирська область – 158 випадків;

Закарпатська область – 245 випадків;

Запорізька область – 220 випадків;

Івано-Франківська область – 412 випадків;

Київська область – 325 випадків;

Кіровоградська область – 36 випадків;

Луганська область – 108 випадків;

Львівська область – 356 випадків;

Миколаївська область – 84 випадки;

Одеська область – 174 випадки;

Полтавська область – 104 випадки;

Рівненська область – 116 випадків;

Сумська область – 77 випадків;

Тернопільська область – 124 випадки;

Харківська область – 280 випадків;

Херсонська область – 52 випадки;

Хмельницька область – 123 випадки;

Черкаська область – 155 випадків;

Чернівецька область – 186 випадків;

Чернігівська область – 117 випадків.





Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.









За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 43 093 випадки захворювання на COVID-19.



Одужали 39 258 (+303) жителів області, продовжують лікування 2 952 людини, зокрема 77 дітей.





Всього зареєстровано 883 летальні випадки, нових – 6 (Полтава – 5; Горішні Плавні).





За минулу добу зареєстровано нових випадків – 104.





Загальна кількість виявлених випадків з початку пандемії:

Полтава – 16 705 (+10),

Кременчук – 5 666 (+3),

Горішні Плавні – 2 198 (+6),

Полтавський район – 1 747 (+7),

Миргород – 1 667 (+5),

Лубни – 1 316 (+10),

Лохвицький район – 1 109 (+2),

Зіньківський район – 996 (+10),

Карлівський район – 798 (+29),

Пирятинський район – 790 (+4),

Котелевський район – 774,

Новосанжарський район – 721 (+5),

Глобинський район – 696,

Кременчуцький район – 676,

Диканський район – 627,

Миргородський район – 607 (+2),

Шишацький район – 585 (уточнено),

Хорольський район – 557,

Кобеляцький район – 551,

Решетилівський район – 514,

Гадяч – 508,

Семенівський район – 421,

Машівський район – 417 (+10),

Великобагачанський район – 404 (уточнено),

Чутівський район – 387 (+2),

Козельщинський район – 333,

Гадяцький район – 313 (+1),

Лубенський район – 296,

Гребінківський район – 251,

Оржицький район – 244,

Чорнухинський район – 219.







Полтавська ОДА закликає жителів області дотримуватися карантинних заходів: носити маски, дезінфікувати руки, тримати соціальну дистанцію!