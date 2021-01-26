На Полтавщині виявили конвертцентр з оборотом понад 180 млн гривень

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Податкова та прокуратура припинили діяльність центру мінімізації платежів у бюджет, який надавав послуги з ухилення від сплати податків та виведення грошей у тінь підприємствам Полтавської, Київської, Харківської та Дніпропетровської областей. Про це повідомили у ГУ ДФС у Полтавській області.





Мешканці Полтавщини надавали підприємствам незаконні послуги щодо безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ та конвертації безготівкових коштів у готівку. З використанням підконтрольних підприємств вони налагодили імпорт матеріалів (металопрокат, труби, трикотажні полотна та інше), з якого організували виробництво товарів парко-садового та будівельного призначення. Товари збувалися за готівку, без бухгалтерського та податкового обліку. Використані для виготовлення товарів матеріали документально реалізовувалися в адресу таких підприємств, а отримані за це на рахунки кошти знімалися готівкою через банківські установи та поверталися замовникам, за виключенням 10% від перерахованих коштів, які слугували винагородою за протиправні послуги.





Протягом 2018 – 2020 років проконвертовано понад 180 млн грн, а підприємства-вигодонабувачі ухилилися від сплати податків на 30 млн гривень.





За результатами проведених обшуків в офісах та підприємств-вигодонабувачів, домівках та автівках учасників вилучили 440 тисяч гривень готівки в національній та іноземній валюті, документи фінансово-господарської діяльності та податкової звітності, чорнові записи, комп’ютерну техніку, носії інформації, мобільні, та інші речі і документи, що підтверджують злочину діяльність.





Наразі тривають слідчі дії.