Вчора два п'яних водія спричинили ДТП

Сьогодні, 11:29 Переглядів: 0

Один керманич відмовився від огляду

29 січня дві ДТП вчинили водії з ознаками сп'яніння, повідомляє пресслужба патрульної поліції.





Перша подія трапилася близько 18.00, коли водій Hyundai не врахував дорожньої обстановки, не вибрав безпечної швидкості руху, не дотримався безпечної дистанції та в'їхав в Renault.





Інша подія трапилася на проспекті Лесі Українки, де водій Chevrolet не врахував безпечну швидкість та зіткнувся зі Skoda.





В обох випадках патрульні виявили у винуватців ДТП ознаки алкогольного сп’яніння. В першому випадку водій відмовився від огляду. В іншому, алкотестер Драгер показав —2.26 проміле.





На обох керманичей патрульні склали адміністративні матеріали: