Вчора два п'яних водія спричинили ДТП

29 січня дві ДТП вчинили водії з ознаками сп'яніння, повідомляє пресслужба патрульної поліції.
Перша подія трапилася близько 18.00, коли водій Hyundai не врахував дорожньої обстановки, не вибрав безпечної швидкості руху, не дотримався безпечної дистанції та в'їхав в Renault.
Інша подія трапилася на проспекті Лесі Українки, де водій Chevrolet не врахував безпечну швидкість та зіткнувся зі Skoda.
В обох випадках патрульні виявили у винуватців ДТП ознаки алкогольного сп’яніння. В першому випадку водій відмовився від огляду. В іншому, алкотестер Драгер показав —2.26 проміле.
На обох керманичей патрульні склали адміністративні матеріали: