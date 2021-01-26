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Вчора два п'яних водія спричинили ДТП

Сьогодні, 11:29 Переглядів: 0

 

Один керманич відмовився від огляду

29 січня дві ДТП вчинили водії з ознаками сп'яніння, повідомляє пресслужба патрульної поліції.


Перша подія трапилася близько 18.00, коли водій Hyundai не врахував дорожньої обстановки, не вибрав безпечної швидкості руху, не дотримався безпечної дистанції та в'їхав в Renault.


Інша подія трапилася на проспекті Лесі Українки, де водій Chevrolet не врахував безпечну швидкість та зіткнувся зі Skoda.


В обох випадках патрульні виявили у винуватців ДТП ознаки алкогольного сп’яніння. В першому випадку водій відмовився від огляду. В іншому, алкотестер Драгер показав —2.26 проміле.


На обох керманичей патрульні склали адміністративні матеріали:

  • протокол за ст. 124 (Вчинення ДТП)
  • за ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: ДТП пьяный водитель ст.130
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