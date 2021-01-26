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СБУ затримала на хабарі ексначальника одного з відділів Полтавської ОДА

Сьогодні, 12:03 Переглядів: 643

Чиновник був звільнений майже два тижні тому

29 січня СБУ затримала колишнього начальника одного з відділів Департаменту екології та природних ресурсів Полтавської ОДА, підозрюючи його в хабарництві.


Як повідомив голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов, напрямок, за який відповідав колишній керівник під час своєї роботи – земельні та біоресурси, природньо-заповідні фонди – був повністю провалений. Більше того, він отримував догани за прогули. Відділ був розформований, а чиновник – звільнений майже два тижні тому, але навіть це не зупинило його в своїх протиправних діях.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: СБУ Полтавська ОДА хабар
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