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Огляд кременчуцького RIC-вагона в потязі Київ-Запоріжжя

Сьогодні, 11:29 Переглядів: 444

 

У кожному купе є умивальник, а у вагоні - душ

Два нових пасажирських вагона габариту RIC, які «Укрзалізниця» отримала від Крюківського вагонобудівного заводу в грудні, включені до складу двох поїздів, що курсують на маршруті Київ-Запоріжжя.


«Укрзалізниця» після довгої епопеї приймання усе ж таки викупила пасажирські вагони RIC у КВБЗ


Один вагон включений до складу нічного поїзда №38, де він позиціонується як вагон типу «люкс». В купе реалізуються по два місця з наявних трьох. Вартість проїзду в такому вагоні стартує приблизно від 1300 грн.

 

Другий вагон включений до складу «Інтерсіті» №737/738. Там квитки продаються за тарифом 1 класу, тобто приблизно за 650 грн. В купе можна їхати по три людини.


26 січня на youtube-каналі «Железные магистрали» з'явився відео-огляд такого вагону:

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Автор: Руслана Горгола Відео: Железные магистрали Джерело відео: youtube.com
Теги: вагон КВСЗ

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