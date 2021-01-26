2000 гривень пропонував п'яний водій ВАЗу кременчуцьким патрульним аби його «пробачили»

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 410 Коментарів: 2

2000 гривень пропонував п'яний водій ВАЗу кременчуцьким патрульним аби його «пробачили». Як повідомляє патрульна поліція Кременчука, 36-річного чоловіка зупинили 27 січня на на вулиці Республіканській. Під час спілкування з керманичем, інспектори помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння.





Чоловіку запропонували пройти процедуру освідування, але в нього була зустрічна пропозиція: 2000 гривень за те, щоб його відпустили.





Керманича попередили, що окрім адміністративної відповідальності він «заробить» кримінальне провадження, але водія це не зупиняло. Тож на місце викликали слідчо-оперативну групу для фіксування спроби підкупу. Патрульні ж склали на чоловіка адмінпротокол за ч. 1 ст. 130 (Відмова особи, яка керує транспортним засобом, від проходження огляду на стан сп'яніння).