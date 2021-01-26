За добу COVID-19 виявили у 5 529 українців, на Полтавщині – у 151

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5 529 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 28 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 248 дітей та 236 медпрацівників.





Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1 941 особа;

летальних випадків – 149;

одужало – 11 946 осіб;

здійснено тестувань за добу – 48 736 (зокрема методом ПЛР – 28 627, методом ІФА – 20 109).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1 206 412 осіб;

одужало – 992 031 особа;

летальних випадків – 22 351;

проведено ПЛР-тестувань – 6 184 320.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована на Львівщині (454), у м. Київ (396), Харківській (313), Миколаївській (308) та Дніпропетровській (296) областях.





Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 396 випадків;

Вінницька область – 255 випадків;

Волинська область – 159 випадків;

Дніпропетровська область – 296 випадків;

Донецька область – 201 випадок;

Житомирська область – 263 випадки;

Закарпатська область – 247 випадків;

Запорізька область – 249 випадків;

Івано-Франківська область – 262 випадки;

Київська область – 163 випадки;

Кіровоградська область – 45 випадків;

Луганська область – 105 випадків;

Львівська область – 454 випадки;

Миколаївська область – 308 випадків;

Одеська область – 171 випадок;

Полтавська область – 151 випадок;

Рівненська область – 172 випадки;

Сумська область – 175 випадків;

Тернопільська область – 213 випадків;

Харківська область – 313 випадків;

Херсонська область – 102 випадки;

Хмельницька область – 242 випадки;

Черкаська область – 103 випадки;

Чернівецька область – 285 випадків;

Чернігівська область – 199 випадків.









За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 42 771 випадок захворювання на COVID-19.





Одужали 38 665 (+291) жителів області, продовжує лікування 3 231 людина, зокрема 82 дитини.





Всього зареєстровано 875 летальних випадків, нових – 6 (Горішні Плавні; Кременчук; Полтава; Кременчуцький, Новосанжарський, Хорольський райони).





За минулу добу зареєстровано нових випадків – 151.





Загальна кількість виявлених випадків з початку пандемії:

Полтава – 16 612 (+37),

Кременчук – 5 656 (+25),

Горішні Плавні – 2 171 (+5),

Полтавський район – 1 728 (+4),

Миргород – 1 657 (+8),

Лубни – 1 304,

Лохвицький район – 1 107 (+11),

Зіньківський район – 986 (+1),

Пирятинський район – 786,

Котелевський район – 774,

Карлівський район – 753 (+17),

Новосанжарський район – 712 (+2),

Глобинський район – 692,

Кременчуцький район – 666 (уточнено),

Диканський район – 626,

Миргородський район – 601 (+3),

Шишацький район – 581,

Хорольський район – 552,

Кобеляцький район – 541,

Решетилівський район – 514 (+5),

Гадяч – 507 (+7),

Семенівський район – 413,

Машівський район – 403 (+7),

Великобагачанський район – 402 (+5),

Чутівський район – 380 (+7),

Козельщинський район – 333 (+5),

Гадяцький район – 311 (+3),

Лубенський район – 294,

Гребінківський район – 251 (+2),

Оржицький район – 239,

Чорнухинський район – 219 (+2).





Полтавська ОДА закликає жителів області дотримуватися карантинних заходів: носити маски, дезінфікувати руки, тримати соціальну дистанцію!