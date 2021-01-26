За добу COVID-19 виявили у 5 529 українців, на Полтавщині – у 151

5 529 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 28 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 248 дітей та 236 медпрацівників.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1 941 особа;
- летальних випадків – 149;
- одужало – 11 946 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 48 736 (зокрема методом ПЛР – 28 627, методом ІФА – 20 109).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 1 206 412 осіб;
- одужало – 992 031 особа;
- летальних випадків – 22 351;
- проведено ПЛР-тестувань – 6 184 320.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована на Львівщині (454), у м. Київ (396), Харківській (313), Миколаївській (308) та Дніпропетровській (296) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- Київ – 396 випадків;
- Вінницька область – 255 випадків;
- Волинська область – 159 випадків;
- Дніпропетровська область – 296 випадків;
- Донецька область – 201 випадок;
- Житомирська область – 263 випадки;
- Закарпатська область – 247 випадків;
- Запорізька область – 249 випадків;
- Івано-Франківська область – 262 випадки;
- Київська область – 163 випадки;
- Кіровоградська область – 45 випадків;
- Луганська область – 105 випадків;
- Львівська область – 454 випадки;
- Миколаївська область – 308 випадків;
- Одеська область – 171 випадок;
- Полтавська область – 151 випадок;
- Рівненська область – 172 випадки;
- Сумська область – 175 випадків;
- Тернопільська область – 213 випадків;
- Харківська область – 313 випадків;
- Херсонська область – 102 випадки;
- Хмельницька область – 242 випадки;
- Черкаська область – 103 випадки;
- Чернівецька область – 285 випадків;
- Чернігівська область – 199 випадків.
За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 42 771 випадок захворювання на COVID-19.
Одужали 38 665 (+291) жителів області, продовжує лікування 3 231 людина, зокрема 82 дитини.
Всього зареєстровано 875 летальних випадків, нових – 6 (Горішні Плавні; Кременчук; Полтава; Кременчуцький, Новосанжарський, Хорольський райони).
За минулу добу зареєстровано нових випадків – 151.
Загальна кількість виявлених випадків з початку пандемії:
- Полтава – 16 612 (+37),
- Кременчук – 5 656 (+25),
- Горішні Плавні – 2 171 (+5),
- Полтавський район – 1 728 (+4),
- Миргород – 1 657 (+8),
- Лубни – 1 304,
- Лохвицький район – 1 107 (+11),
- Зіньківський район – 986 (+1),
- Пирятинський район – 786,
- Котелевський район – 774,
- Карлівський район – 753 (+17),
- Новосанжарський район – 712 (+2),
- Глобинський район – 692,
- Кременчуцький район – 666 (уточнено),
- Диканський район – 626,
- Миргородський район – 601 (+3),
- Шишацький район – 581,
- Хорольський район – 552,
- Кобеляцький район – 541,
- Решетилівський район – 514 (+5),
- Гадяч – 507 (+7),
- Семенівський район – 413,
- Машівський район – 403 (+7),
- Великобагачанський район – 402 (+5),
- Чутівський район – 380 (+7),
- Козельщинський район – 333 (+5),
- Гадяцький район – 311 (+3),
- Лубенський район – 294,
- Гребінківський район – 251 (+2),
- Оржицький район – 239,
- Чорнухинський район – 219 (+2).
Полтавська ОДА закликає жителів області дотримуватися карантинних заходів: носити маски, дезінфікувати руки, тримати соціальну дистанцію!