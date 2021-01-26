Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 26.01.2021 11:00
Підтверджені:
Україна1197107
Кременчук5622
Хворі:
Україна209215
Кременчук378
Одужало:
Україна965835
Кременчук5089
Померло:
Україна22057
Кременчук155
Кременчук, Україна, Світ, Коронавірус / Карантин

За добу COVID-19 виявили у 5 529 українців, на Полтавщині – у 151

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 287


 

Одужало 11 946 осіб

5 529 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 28 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 248 дітей та 236 медпрацівників.


Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 1 941 особа;
  • летальних випадків – 149;
  • одужало – 11 946 осіб;
  • здійснено тестувань за добу – 48 736 (зокрема методом ПЛР – 28 627, методом ІФА – 20 109).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 1 206 412 осіб;
  • одужало – 992 031 особа;
  • летальних випадків – 22 351;
  • проведено ПЛР-тестувань – 6 184 320.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована на Львівщині (454), у м. Київ (396), Харківській (313), Миколаївській (308) та Дніпропетровській (296) областях.


Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • Київ – 396 випадків;
  • Вінницька область – 255 випадків;
  • Волинська область – 159 випадків;
  • Дніпропетровська область – 296 випадків;
  • Донецька область – 201 випадок;
  • Житомирська область – 263 випадки;
  • Закарпатська область – 247 випадків;
  • Запорізька область – 249 випадків;
  • Івано-Франківська область – 262 випадки;
  • Київська область – 163 випадки;
  • Кіровоградська область – 45 випадків;
  • Луганська область – 105 випадків;
  • Львівська область – 454 випадки;
  • Миколаївська область – 308 випадків;
  • Одеська область – 171 випадок;
  • Полтавська область – 151 випадок;
  • Рівненська область – 172 випадки;
  • Сумська область – 175 випадків;
  • Тернопільська область – 213 випадків;
  • Харківська область – 313 випадків;
  • Херсонська область – 102 випадки;
  • Хмельницька область – 242 випадки;
  • Черкаська область – 103 випадки;
  • Чернівецька область – 285 випадків;
  • Чернігівська область – 199 випадків.


 


За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 42 771 випадок захворювання на COVID-19.


Одужали 38 665 (+291) жителів області, продовжує лікування 3 231 людина, зокрема 82 дитини.


Всього зареєстровано 875 летальних випадків, нових – 6 (Горішні Плавні; Кременчук; Полтава; Кременчуцький, Новосанжарський, Хорольський райони).


За минулу добу зареєстровано нових випадків – 151.


Загальна кількість виявлених випадків з початку пандемії:

  • Полтава – 16 612 (+37),
  • Кременчук – 5 656 (+25),
  • Горішні Плавні – 2 171 (+5),
  • Полтавський район – 1 728 (+4),
  • Миргород – 1 657 (+8),
  • Лубни – 1 304,
  • Лохвицький район – 1 107 (+11),
  • Зіньківський район – 986 (+1),
  • Пирятинський район – 786,
  • Котелевський район – 774,
  • Карлівський район – 753 (+17),
  • Новосанжарський район – 712 (+2),
  • Глобинський район – 692,
  • Кременчуцький район – 666 (уточнено),
  • Диканський район – 626,
  • Миргородський район – 601 (+3),
  • Шишацький район – 581,
  • Хорольський район – 552,
  • Кобеляцький район – 541,
  • Решетилівський район – 514 (+5),
  • Гадяч – 507 (+7),
  • Семенівський район – 413,
  • Машівський район – 403 (+7),
  • Великобагачанський район – 402 (+5),
  • Чутівський район – 380 (+7),
  • Козельщинський район – 333 (+5),
  • Гадяцький район – 311 (+3),
  • Лубенський район – 294,
  • Гребінківський район – 251 (+2),
  • Оржицький район – 239,
  • Чорнухинський район – 219 (+2).

 


Полтавська ОДА закликає жителів області дотримуватися карантинних заходів: носити маски, дезінфікувати руки, тримати соціальну дистанцію!

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Автор: Руслана Горгола
Теги: коронавірус заболеваемость статистика

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