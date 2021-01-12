Кременчуцькі RIC-вагони поставили на маршрут Київ-Запоріжжя

Сьогодні, 15:03 Переглядів: 819

Два нових пасажирських вагона габариту RIC, які «Укрзалізниця» отримала від Крюківського вагонобудівного заводу в грудні, включені до складу двох поїздів, що курсують на маршруті Київ-Запоріжжя.







Один вагон включений до складу нічного поїзда №38. Як видно в системі бронювання квитків «Укрзалізниці», вагон RIC в поїзді №38 позиціонується як вагон типу «люкс». В купе реалізуються по два місця з наявних трьох. Вартість проїзду в такому вагоні стартує приблизно від 1300 грн.





Другий вагон включений до складу «Інтерсіті» №737/738. Там квитки продаються за тарифом 1 класу, тобто приблизно за 650 грн. В купе можна їхати по три людини.