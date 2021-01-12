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Кременчук, Бізнес/Робота, Деловые новости

Кременчуцькі RIC-вагони поставили на маршрут Київ-Запоріжжя

Сьогодні, 15:03 Переглядів: 819

Вагон RIC позиціонується як вагон типу «люкс»

Два нових пасажирських вагона габариту RIC, які «Укрзалізниця» отримала від Крюківського вагонобудівного заводу в грудні, включені до складу двох поїздів, що курсують на маршруті Київ-Запоріжжя.


«Укрзалізниця» після довгої епопеї приймання усе ж таки викупила пасажирські вагони RIC у КВБЗ


Один вагон включений до складу нічного поїзда №38. Як видно в системі бронювання квитків «Укрзалізниці», вагон RIC в поїзді №38 позиціонується як вагон типу «люкс». В купе реалізуються по два місця з наявних трьох. Вартість проїзду в такому вагоні стартує приблизно від 1300 грн.


 

Другий вагон включений до складу «Інтерсіті» №737/738. Там квитки продаються за тарифом 1 класу, тобто приблизно за 650 грн. В купе можна їхати по три людини.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: RIC вагон Укрзалізниця
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