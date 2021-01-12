Де і коли 18 січня у Кременчуці буде відсутнє електропостачання

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Перебої з електрикою триватимуть з 8.00 до 17.00

18 січня у Кременчуці у зв’язку з проведенням поточних та капітальних ремонтів електрообладнання відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів.





З 8.00 до 17.00 через виконання планових робіт на ПЛ світла не буде за наступними адресами:

вул. Соломії Крушельницької, 151-189;

вул. Заводська, 1-131;

вул. Чечелівська, 2-46;

пров. Чечелівський, 2-41;

вул. Східна, 7-14;

вул. Добролюбова, 1-12;

вул. Шкільна, 1-10;

вул. Радищева, 10-20;

пров. Рилєєва, 1-12;

пров. Чернишевського, 1-12;

пров. Правобережний, 1-47;

вул. Художня, 1-10;

вул. Революціонерів, 1-6;

вул. Володимира Івасюка, 48-50;

пров. Мирний, 3-22;

пров. Докучаєва, 7-21.

З 8.00 до 17.00 через проведення робіт з приєднання електроустановок замовника світла не буде за адресами: