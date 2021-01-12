Де і коли 18 січня у Кременчуці буде відсутнє електропостачання

Перебої з електрикою триватимуть з 8.00 до 17.00
18 січня у Кременчуці у зв’язку з проведенням поточних та капітальних ремонтів електрообладнання відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів.
З 8.00 до 17.00 через виконання планових робіт на ПЛ світла не буде за наступними адресами:
- вул. Соломії Крушельницької, 151-189;
- вул. Заводська, 1-131;
- вул. Чечелівська, 2-46;
- пров. Чечелівський, 2-41;
- вул. Східна, 7-14;
- вул. Добролюбова, 1-12;
- вул. Шкільна, 1-10;
- вул. Радищева, 10-20;
- пров. Рилєєва, 1-12;
- пров. Чернишевського, 1-12;
- пров. Правобережний, 1-47;
- вул. Художня, 1-10;
- вул. Революціонерів, 1-6;
- вул. Володимира Івасюка, 48-50;
- пров. Мирний, 3-22;
- пров. Докучаєва, 7-21.
З 8.00 до 17.00 через проведення робіт з приєднання електроустановок замовника світла не буде за адресами:
- просп. Полтавський, 13-25;
- вул. Козацька, 1-26.