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Де і коли 18 січня у Кременчуці буде відсутнє електропостачання

Сьогодні, 16:05 Переглядів: 1 045

 

Перебої з електрикою триватимуть з 8.00 до 17.00

18 січня у Кременчуці у зв’язку з проведенням поточних та капітальних ремонтів електрообладнання відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів.


З 8.00 до 17.00 через виконання планових робіт на ПЛ світла не буде за наступними адресами:

  • вул. Соломії Крушельницької, 151-189;
  • вул. Заводська, 1-131;
  • вул. Чечелівська, 2-46;
  • пров. Чечелівський, 2-41;
  • вул. Східна, 7-14;
  • вул. Добролюбова, 1-12;
  • вул. Шкільна, 1-10;
  • вул. Радищева, 10-20;
  • пров. Рилєєва, 1-12;
  • пров. Чернишевського, 1-12;
  • пров. Правобережний, 1-47;
  • вул. Художня, 1-10;
  • вул. Революціонерів, 1-6;
  • вул. Володимира Івасюка, 48-50;
  • пров. Мирний, 3-22;
  • пров. Докучаєва, 7-21.

З 8.00 до 17.00 через проведення робіт з приєднання електроустановок замовника світла не буде за адресами:

  • просп. Полтавський, 13-25;
  • вул. Козацька, 1-26.
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Автор: Катерина Турубара
Теги: отключение света Полтаваоблэнерго график
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