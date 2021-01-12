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Феєричний камбек «Кременчука», який відігрався з 0:2

Сьогодні, 17:17 Переглядів: 588

 Дев'ята перемога поспіль наших хлопців 

Сьогодні, 17 січня, в Білій Церкві «Білий Барс» та «Кременчук» зіграли в рамках 26 туру чемпіонату УХЛ Паріматч. Про це повідомляє пресслужба УХЛ. 


«Білий Барс» - «Кременчук» 3:7 (2:0, 1:4, 0:3)

Шайби: 1:0 Благий (більш.), 11:43; 2:0 Бабинець (Портной, Грицюк, 5х3), 13:22; 2:1 Орлов (Созонов), 22:17; 2:2 Коробов (Яковлєв, Денискін), 24:58; 3:2 Бабинець (Брага), 27:32; 3:3 Денискін (Варава, Дубінін), 54:16; 3:4 Смирнов (Яковлєв), 35:50; 3:5 Созонов (Орлов), 44:11; 3:6 Орлов (Созонов), 49:01; 3:7 Денискін (Бойових, Хрішпенц), 58:43.

Білий Барс: Кучер (Полгороднік); Грицюк - Кравець, Ядловський (А) - Логач, Гребеник (А) - Будько, Собко - Кисельов; Благий (К) - Брага - Бабинець, Грабовецький - Ружніков - Бородай, Удовиченко - Качан - Мороз, Петрошенко - Трошкін - Тищенко.

Кременчук: Давлетшин (Гордюшин); Яковлєв - Варава, Александров - Григорян, Хрішпенц - Бойових, Грицьких - Алексюк; Коробов - Дубінін - Денискін (А), Созонов - Серанов - Орлов, Савицький - Пукс (К) - Тютченко, Смирнов - Гриценко (А) - Ворона.



«Білий Барс» після виграного матчу у «Сокола» був дуже заряджений на перемогу і в матчі проти чинних чемпіонів. Уже до середини періоду такий настрій вилився в дві закинуті шайби - спочатку більшість реалізував Благий, а потім першу шайбу після повернення закинув Бабинець.


У другому періоді «Кременчук» зібрався з силами і за перші 6 хвилин зрівняли рахунок на табло - відзначилися Орлов і Коробов. Через 4 хвилини Бабинець зробив дубль і знову вивів свою команду вперед, але "містяни" відповіли ще двома влучними кидками від Денискіна і Смірова, вперше в матчі заволодівши перевагою.


У третьому періоді кременчужани довели рахунок до впевненого, відзначившись ще 3 рази - по разу відзначилися Созонов, Орлов і Денискін. Фінальна сирена зафіксувала рахунок на користь "містян".


Таким чином, «Кременчук» виграв свій дев'ятий матч поспіль і продовжує утримуватися на другому місці в турнірній таблиці.


Турнірна таблиця

Команда І В ВО ВБ ПБ ПО П ЗШ ПШ О
1 Донбас 25 21 0 0 1 1 2 125 40 44
2 Кременчук 25 16 2 1 0 1 5 107 56 39
3 Сокіл 24 13 3 1 1 0 6 76 54 35
4 Краматорськ 23 9 1 3 0 3 7 63 65 29
5 Дніпро 25 12 1 0 1 1 10 99 79 28
6 Маріуполь 25 4 3 0 2 0 16 54 95 16
7 Білий Барс 24 3 0 2 0 2 17 50 125 12
8 Крижані Вовки 23 2 0 0 2 2 17 53 113 8
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Автор: Альона Душенко
Теги: хокей ХК Кременчук Білий Барс
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