Феєричний камбек «Кременчука», який відігрався з 0:2

Сьогодні, 17 січня, в Білій Церкві «Білий Барс» та «Кременчук» зіграли в рамках 26 туру чемпіонату УХЛ Паріматч. Про це повідомляє пресслужба УХЛ.
Шайби: 1:0 Благий (більш.), 11:43; 2:0 Бабинець (Портной, Грицюк, 5х3), 13:22; 2:1 Орлов (Созонов), 22:17; 2:2 Коробов (Яковлєв, Денискін), 24:58; 3:2 Бабинець (Брага), 27:32; 3:3 Денискін (Варава, Дубінін), 54:16; 3:4 Смирнов (Яковлєв), 35:50; 3:5 Созонов (Орлов), 44:11; 3:6 Орлов (Созонов), 49:01; 3:7 Денискін (Бойових, Хрішпенц), 58:43.
Білий Барс: Кучер (Полгороднік); Грицюк - Кравець, Ядловський (А) - Логач, Гребеник (А) - Будько, Собко - Кисельов; Благий (К) - Брага - Бабинець, Грабовецький - Ружніков - Бородай, Удовиченко - Качан - Мороз, Петрошенко - Трошкін - Тищенко.
Кременчук: Давлетшин (Гордюшин); Яковлєв - Варава, Александров - Григорян, Хрішпенц - Бойових, Грицьких - Алексюк; Коробов - Дубінін - Денискін (А), Созонов - Серанов - Орлов, Савицький - Пукс (К) - Тютченко, Смирнов - Гриценко (А) - Ворона.
«Білий Барс» після виграного матчу у «Сокола» був дуже заряджений на перемогу і в матчі проти чинних чемпіонів. Уже до середини періоду такий настрій вилився в дві закинуті шайби - спочатку більшість реалізував Благий, а потім першу шайбу після повернення закинув Бабинець.
У другому періоді «Кременчук» зібрався з силами і за перші 6 хвилин зрівняли рахунок на табло - відзначилися Орлов і Коробов. Через 4 хвилини Бабинець зробив дубль і знову вивів свою команду вперед, але "містяни" відповіли ще двома влучними кидками від Денискіна і Смірова, вперше в матчі заволодівши перевагою.
У третьому періоді кременчужани довели рахунок до впевненого, відзначившись ще 3 рази - по разу відзначилися Созонов, Орлов і Денискін. Фінальна сирена зафіксувала рахунок на користь "містян".
Таким чином, «Кременчук» виграв свій дев'ятий матч поспіль і продовжує утримуватися на другому місці в турнірній таблиці.
Турнірна таблиця
|№
|Команда
|І
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|ЗШ
|ПШ
|О
|1
|Донбас
|25
|21
|0
|0
|1
|1
|2
|125
|40
|44
|2
|Кременчук
|25
|16
|2
|1
|0
|1
|5
|107
|56
|39
|3
|Сокіл
|24
|13
|3
|1
|1
|0
|6
|76
|54
|35
|4
|Краматорськ
|23
|9
|1
|3
|0
|3
|7
|63
|65
|29
|5
|Дніпро
|25
|12
|1
|0
|1
|1
|10
|99
|79
|28
|6
|Маріуполь
|25
|4
|3
|0
|2
|0
|16
|54
|95
|16
|7
|Білий Барс
|24
|3
|0
|2
|0
|2
|17
|50
|125
|12
|8
|Крижані Вовки
|23
|2
|0
|0
|2
|2
|17
|53
|113
|8