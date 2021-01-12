На Центральному пляжі у піску застрягла Toyota

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Сьогодні, 17 січня, на Центральному пляжі у піску застряг автомобіль Toyota.





Як повідомила патрульна поліція Кременчука, під час моніторингу соціальної мережі на одному із зображень правоохоронці побачили зухвалу поведінку водійки Toyota щодо містян. Вона курсувала міським пляжем, наражаючи на небезпеку себе та оточуючих. Далі керманичка припаркувала свій автомобіль прямо на піску, чим порушила закон (адже пляж є елементом благоустрою).





Патрульні склали на жінку адміністративні матеріали: протокол за ст. 152 (Порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів) КУпАП та викликали евакуатор для того, щоб витягнути автомобіль.



