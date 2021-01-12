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Надзвичайні новини

На Центральному пляжі у піску застрягла Toyota

Сьогодні, 18:40 Переглядів: 1 130

 

На водійку машини патрульні склали адмінпротокол

Сьогодні, 17 січня, на Центральному пляжі у піску застряг автомобіль Toyota. 


Як повідомила патрульна поліція Кременчука, під час моніторингу соціальної мережі на одному із зображень правоохоронці побачили зухвалу поведінку водійки Toyota щодо містян. Вона курсувала міським пляжем, наражаючи на небезпеку себе та оточуючих. Далі керманичка припаркувала свій автомобіль прямо на піску, чим порушила закон (адже пляж є елементом благоустрою).


Патрульні склали на жінку адміністративні матеріали: протокол за ст. 152 (Порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів) КУпАП та викликали евакуатор для того, щоб витягнути автомобіль.


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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: патрульна поліція Кременчука, h.kremenchug
Теги: центральный пляж автомобиль песок админпротокол
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