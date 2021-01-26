Трьом родинам загиблих АТОвців вручили «Конверт Героя»

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 584

На пошті погашають поштовим штемпелем конверти в день загибелі керменчуцьких героїв

У Кременчуці запровадили проєкт «Конверт Героя», у день загибелі кременчуцького воїна на пошті погашають поштовим штемпелем конверти. Проєкт започаткували при підтримці ГО «Координаційний центр об’єднань ветеранів АТО» 9керівник Володимир Поляков), спільно зі Спілкою філателістів Кременчука (голова Володимир Скляр), художником-дизайнером Вадимом Каторгіним, при підтримці Кременчуцького ВПГО «Сім'ї загиблих учасників бойових дій Полтавщини» (голова Таїсія Білоус) та Центр поштового зв’язку м. Кременчука Андрія Богомаза.





В Україні немає подібної практики, тому наше місто стало унікальним в даному проєкті. Конверти проштамповують зображенням жовто-блакитної мапи України. У центральному відділенні Укпрошти №39600 на 5 конвертах із зображанням кременчужанина Анатолія Білоуса, Андрія Ільїна та Віталія Каракули. В музеї на території ВПУ №7 родинам загиблих військових вручили проштамповані конверти й пом'янули хвилиною мовчання.





40 поштових конвертів із зображенням портретів полеглих будуть вручені членам сімей Героїв. Додаткові примірники подарують для використання в поштовій мережі за призначенням.



