Кременчуцький інтерн-варщик отримав 6 років позбавлення волі

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Хоча ще у 2018 році суд пом'якшив йому покарання та відпустив

Кременчуцький інтерн-наркоділок отримав 6 років позбавлення волі, повідомляє пресслужба Полтавської обласної прокуратури.



26 червня 2018 року Октябрський районний суд Полтави, унаслідок перегляду за нововиявленими обставинами попереднього вироку, змінив лікарю-інтерну станції швидкої медичної допомоги Кременчука, засудженому за виготовлення та збут психотропних речовин, кваліфікацію вчинених ним кримінальних правопорушень і призначив покарання у виді 3 років позбавлення волі та у зв’язку з його відбуттям звільнив з-під варти в залі суду.

Не погоджуючись із вказаним рішенням, прокурори Полтавської місцевої прокуратури оскаржили вирок в апеляційному порядку та довели, що лікар-інтерн, перебуваючи за місцем свого проживання, за допомогою спецобладнання виготовив амфетамін і метамфетамін, які у подальшому продавав.

Як результат, ухвалою Полтавського апеляційного суду від 20 січня цього року вирок Октябрського районного суду скасовано, обвинуваченого засуджено за ч. ч. 1, 2 ст. 307; ч. 1 ст. 311; ч. 1 ст. 313 КК України до 6 років позбавлення волі з конфіскацією половини належного йому майна та взято під варту в залі суду.