БлогЪ: Чи є різниця між онкологією у діточок та дорослих людей

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 371

Кожного року в лютому ми повертаємось до такої важкої для сприйняття теми, як дитячий рак, а причиною для цього є те, що 15 лютого визнано Всесвітнім днем онкохворої дитини. Малюки та онкологія у будь-якої людини- поняття, здавалося б, несумісні, але тим не менш, кожного року у світі реєструється понад 300000 нових випадків онкологічних хвороб серед діточок,а в Україні за даними ВООЗ за 2020 рік зареєстровано 1442 випадки вперше виявленого дитячого раку. Саме ця патологія є однією з ведучих у структурі смертності у віці від народження до 19 років. Сьогодні поговоримо про відмінності дитячого раку від дорослої онкології та про те як саме ти можеш допомогти тисячам діточок в усіх куточках нашої країни, що потребують твоєї небайдужості.









Тож чи є різниця між онкологією у діточок та дорослих людей?





Безперечно є, і величезна! І справа, по-перше, у походженні пухлин. У дорослих людей, найчастіше, рак виникає через прожите життя та поведінкові фактори. Тобто це набута хвороба. Як, наприклад, рак шлунку через недотримання певних правил у харчуванні, або рак легень, що пов’язують із курінням. У діточок такої закономірності виявити неможливо, отже онкологія у дитячому віці- наслідок генетичних мутацій, що виникають ще під час закладки плода, тому рак у дітей не обумовлений причинами, на які можна заздалегідь вплинути- ані поведінкою батьків, ані способом життя. По-друге, відмінність дитячої онкології від дорослої в тому, що пухлинні хвороби у педіатрії протікають важче, але краще піддаються терапії, тож за умови вчасної діагностики та ефективного лікування, дитину можна вилікувати, і вона житиме активним соціальним та фізичним життям.





Ще одна суттєва різниця - структура пухлинних захворювань. Так, у діточок перше місце серед онкологічних хвороб посідає рак крові різних видів, майже третина випадків - пухлини центральної нервової системи (головного мозку), інші ж види: рак кісток скелету-саркома Юінга, остеосаркома; нирок-пухлина Вільмса; сітківки ока - ретинобластома тощо зустрічаються значно рідше, що призводить до складнощів їх діагностики.





Але як розпізнати цю підступну хворобу на ранній стадії, коли вона може маскуватися майже під будь-яку іншу патологію?





Першими будь-які зміни в поведінці, самопочутті дитинки відмічають саме її батьки. Наступними у, так званому, «ланцюзі діагностики» будуть лікарі первинної ланки (педіатри, сімейні лікарі).





На що слід звертати увагу у стані малюка:

зниження апетиту,

зниження маси тіла,

підвищена втомлюваність та кволість дитини;

апатія,

немотивовані зміни настрою,

підвищена агресивність,

відмова від раніше улюблених справ,

зміна поведінки малюка;

біль будь-якої локалізації: у голові, грудній клітці, кістках, суглобах, животі;

поява збільшених лімфатичних вузлів, або будь-яких інших ущільнень («шишок») на тілі дитини;

асиметрії руки, ноги, обличчя або інших частин тіла,

лихоманка без ознак інфекційної патології;

поява висипу;

схильність до кровотеч,

немотивована поява «синців»;

блідність шкірних покривів,

анемія;

неврологічні ознаки: зміни та погіршення ходи, рівноваги чи мовлення, затримка психофізичного розвитку.





Помітивши подібні симптоми у своєї дитини, потрібно негайно звернутись до вашого педіатра або сімейного лікаря, для отримання консультації, та при наявності показань, всебічного обстеження.





Всі малюки нашої області з підозрою на пухлинні захворювання направляються для достеменної діагностики та визначення тактики лікування до онко-гематологічного відділеннія КП «Дитячої міської клінічної лікарні Полтавської міської ради», яке є єдиним в нашому регіоні, де надається кваліфікована допомога дітям з онкологічною та онко-гематологічною патологією. Воно також є одним з перших відділень в Україні, які почали використовувати європейські стандарти лікування для терапії Лімфом Ходжкіна у дітей (згідно EuroNet-PHL).





Останнім часом, рівень онкологічної настороженості серед батьків діточок значно підвищився, що полегшує виявлення перших тривожних «дзвіночків». Лікарі ж первинної ланки Полтавської області та Кременчука вдосконалюють свої знання в галузі онкологічних захворювань в дитячому віці, беручи участь в навчанні у Педіатричному напрямку Школи дитячого гематолога та онколога (School of Pediatric Hematologist\Oncologist - Pediatric Side), організованій Асоціацією дитячих гематологів та онкологів України (CHOAU).





У 2020 році усі погляди та думки більшості людей були сфокусовані на новій для нас хворобі - коронавірусній інфекції COVID-19, проте це не стало на заваді тому, щоб цей рік став проривним та вирішальним для української гематології та онкології. Наша країна нарешті зробила крок, що, сподіваємось, виведе нас на новий рівень. Це створення Українського реєстру донорів кісткового мозку, та проведення перших трансплантацій кісткового мозку від не родинного донора, що раніше було можливо тільки за кордоном і за величезні кошти.





38 мільйонів людей у світі зареєстровані як потенційні донори кісткового мозку, 2478 українців вже стали потенційними донорами у БФ «Український реєстр донорів кісткового мозку», тож і ти можеш не залишатись осторонь, і можливо, завтра ти врятуєш чиєсь життя. Докладніше про донацію стовбурових клітин можна дізнатись на офіційному сайті Українського реєстру донорів кісткового мозку. Я вже долучилась, і сподіваюсь, що в мене буде можливість подарувати комусь цей заповітний шанс на здорове життя!





Допомогти хворим діточкам можна також через фонди, одним з яких у Полтавській області є БФ «Намалюй щастя», діяльність якого спрямована на комфортне перебування дітей та батьків у медичних закладах, а також матеріально-технічну і навіть творчу підтримку онко-гематологічного відділеня м. Полтава.





Дитяча онкологія є однією з найгостріших проблем сучасного світу, а 15 лютого – привід для підвищення рівня інформованості людей щодо цієї теми, можливості обговорення на різних рівнях в суспільстві з метою забезпечення надання допомоги сім’ям, що віч-на-віч зіштовхнулись з цим захворюванням.