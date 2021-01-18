«Кремінь» вийшов з відпустки, які зміни в команді

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 626



































Фото: Артем Коваленко

Сьогодні, 25 січня, футболісти «Кременя» після двомісячної зимової перерви повернулися до тренувань. На стадіон «Кремінь-Арена» повернулася не лише основна команда, а й дитячі команди, які не мали можливості тренуватися через жорсткі обмеження карантину.





Команду до сезону готує тандем молодих тренерів Олексій Годін та Роман Локтіонов. Нагадаємо, що у зимове міжсезоння команду покинули головний тренер Олександр Головко, помічник Толят Шейхаметов та 9 гравців: Станіслав Кулішом, Сергій Чеботаєв, Руслан Зубков, Олег Бородай, Ілля Брюхов, Владислав Закорський, з Жонатаном та Денисом Норенковим контракти були розраховані на місяць-півтори. Також оренда закінчилася у Дениса Островського.





Серед новачків були помічені вихованці Кременя Денис Галата та Максим Кучеренко, які виступали восени за кременчуцьку команду.













Наставник «Кременя» Олексій Годін відповів на питання журналістів. Він розповів про плани на весну, укомплектування команди та залучення молоді. За словами Олексія В'ячеславовича, коли він надсилав резюме навіть не очікував, що потрапить у трійку кращих.

- Знайомства як такого не було, лише привіталися у роздягальні. У нас зараз йде «втягуючий» збір до 31 січня. Думаю за цей час у мене буде більш детальна інформація по футболістах. До нас проїжджатимуть футболісти на перегляд і від цього будемо відштовхуватися, - зазначив Олексій Годін.

Старший тренер Роман Локтіонов додав, що рік практики проходив під керівництвом Сергія Свистуна та Олександра Головка.

- На початку були хвилювання, а зараз є розуміння як готувати команду, до якої йти цілі, - зазначив Роман Борисович. - Щодо залучення молоді. То позиція нашого президента (Сергія Ковніра - ред.) виховання молоді, особливо місцевої молоді. Будемо підключати наших вихованців.

Сьогодні зібралися вперше. На перегляді багато новачків. Атмосфера в команді хороша, всі посміхаються й ми готові працювати. А там буде видно, будуть ще приїжджати футболісти й будемо дивитися. Кого попало ми брати не хочемо, нам потрібні досвідчені футболісти, щоб закрити 3-4 позиції. Поруч з молоддю будуть досвідчені футболісти - сплав досвіду та молодості.

В середині січня їздив до «Інгульця» для набуття досвіду. У мене з Сергієм Дмитровичем Лавриненком (головним тренером - ред.) хороші відносини, я ще при ньому грав як футболіст у «Зірці». Зателефонував до нього, він готовий був мене зустріти та стажерувати. Я був недовго, лише добу. Подивився як працює команда, дізнався про функціональну підготовку команди та багато організаційних питань.





Капітан «Кременя» Андрій Олійник додав, що команда тренується у позитивному настрої.

- Настрій у команди позитивний. Багато незнайомих хлопців. Познайомимося, думаю буде ще веселіше. Зі старими вже бачилися.

- Існує традиція коли приходять новачки у команду. Які у вас традиції з новачками?

- У нас така ситуація, що новачки повинні придумувати ритуал, їх більше ніж нас (сміється Андрій). Треба щось придумати.

- Які плани на весняну частину чемпіонату.

- Нам особисто конкретних планів не озвучували. Думаю, грати і вигравати. Перед усіма командами ставлять однакові завдання. Якомога максимально вигравати, набирати очки та радувати вболівальників.





Команда проведе три підготовчі збори й зіграє 10 ігор:





з 25 до 30 січня - «втягуючий» збір

з 1 до 12 лютого - перший збір

з 15 до 26 лютого - другий збір

з 1 до 12 березня - третій збір





Графік контрольних ігор, але він попередній, адже можливі зміни:

30 січня - двостороння гра;

5 лютого - Кремінь - Олександрія U-21;

8 лютого - Кремінь - П еремога (Дніпро);

еремога (Дніпро); 12 лютого - Кремінь - СК Полтава;

18 лютого - Кремінь - Метал (Харків);

23 лютого - Олександрія - Кремінь;

4 березня - Кремінь - Дніпро (Черкаси);

8 березня - Кремінь - Савинці (Олімпія);

12 березня - Кремінь - СК Полтава.





P.S. Під грифом «секретно» «Гірник-Спорт» з Горішніх Плавнів вийшов з відпустки. В якому стані вийшла команда 21 січня, хто тренується та як проходять збори - офіційний сайт інформацію не надає. Відомо лише про товариський матч 26 січня відбудеться у Кременчуці проти ЛНЗ-Лебедин, а 17 лютого «гірники» вдома приймуть друголігову «Перемогу» з Дніпра.