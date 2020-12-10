«Кремінь» розпрощався з головним тренером Олександром Головком

Сьогодні, 18:52 Переглядів: 652

Футбольний клуб «Кремінь» припинив співпрацю за обопільною згодою з головним тренером Олександром Головком та помічником Толятом Шейхаметовим.





Кременчуцький клуб подякував Олександру Борисовичу за Толяту Абдулганійовичу за співпрацю й побажав подальших успіхів на футбольній ниві.





Нагадаємо, що Олександр Головко приступив до своїх обов’язків 14 серпня, одразу після завершення чемпіонату. Контракт з головним тренером був розрахований за схемою 1+1. Наставнику «Кременя» довелося за два тижні сформувати команду, яка розпочала свій виступ в Кубку України проти «Перемоги» з Дніпра.