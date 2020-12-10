Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 10.12.2020 20:00
Підтверджені:
Україна858714
Кременчук3794
Хворі:
Україна379223
Кременчук1368
Одужало:
Україна465021
Кременчук2322
Померло:
Україна14470
Кременчук104
Кременчук, Спорт, Топ-новость

«Кремінь» розпрощався з головним тренером Олександром Головком

Сьогодні, 18:52 Переглядів: 652

 

Команду також покинув помічник Толят Шейхаметов

Футбольний клуб «Кремінь» припинив співпрацю за обопільною згодою з головним тренером Олександром Головком та помічником Толятом Шейхаметовим.


Кременчуцький клуб подякував Олександру Борисовичу за Толяту Абдулганійовичу за співпрацю й побажав подальших успіхів на футбольній ниві.


Нагадаємо, що Олександр Головко приступив до своїх обов’язків 14 серпня, одразу після завершення чемпіонату. Контракт з головним тренером був розрахований за схемою 1+1. Наставнику «Кременя» довелося за два тижні сформувати команду, яка розпочала свій виступ в Кубку України проти «Перемоги» з Дніпра.

1
Автор: Альона Душенко
Теги: футбол Кремінь Олександр Головко
компанія «Інтера Люкс»
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх