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Кременчук

Дождь со снегом, ветер и гололёд: какую погоду принесут выходные

Сьогодні, 08:26 Переглядів: 911

В Кременчуге на уикенд продержится погода со знаком «минус»

В выходные погода в Кременчуге будет достаточно экстремальной: синоптики обещают дождь со снегом, сильный ветер и гололёд, а также заморозки.


 

Sinoptik предупреждает о гололёде в субботу, 12 декабря. Кроме того, дождь, который пойдёт ночью в субботу, в воскресенье, 13 декабря, перерастёт в мокрый снег – и он прекратится только ближе к середине дня. Температурный режим в выходные: от -4°С до +2°С.


 

Gismeteo обещает, что дожди будут поливать Кременчуг почти все выходные и продолжатся также в понедельник, 14 декабря. Градусники покажут от -2°С до +2°С.


 

А вот Ventusky прогнозирует сухую погоду на уикенд в нашем городе, только коротковременный дождь утром в воскресенье, 13 декабря. Зато сообщает о сильном ветре в ближайшие два дня – до 22 км/час. Воздух прогреется до значений -5°С...+1°С.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: прогноз погода снег дождь гололед ветер зима
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