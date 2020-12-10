Дождь со снегом, ветер и гололёд: какую погоду принесут выходные

Сьогодні, 08:26 Переглядів: 911

В выходные погода в Кременчуге будет достаточно экстремальной: синоптики обещают дождь со снегом, сильный ветер и гололёд, а также заморозки.





Sinoptik предупреждает о гололёде в субботу, 12 декабря. Кроме того, дождь, который пойдёт ночью в субботу, в воскресенье, 13 декабря, перерастёт в мокрый снег – и он прекратится только ближе к середине дня. Температурный режим в выходные: от -4°С до +2°С.





Gismeteo обещает, что дожди будут поливать Кременчуг почти все выходные и продолжатся также в понедельник, 14 декабря. Градусники покажут от -2°С до +2°С.





А вот Ventusky прогнозирует сухую погоду на уикенд в нашем городе, только коротковременный дождь утром в воскресенье, 13 декабря. Зато сообщает о сильном ветре в ближайшие два дня – до 22 км/час. Воздух прогреется до значений -5°С...+1°С.