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У Кременчуці на Молодіжному з'явиться ще один тролейбусний маршрут №11А+

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 280

Частину маршруту він йтиме на автономному ходу

На Молодіжному з'явиться ще один тролейбусний маршрут №11А+. На виконкомі 11 грудня затвердили схему руху нового маршруту. Він курсуватиме охопить вулиці Молодіжну, Тараса Бульби, квартал 297. Тестовий і робочий запуск планується на наступному тижні, повідомив міський голова Віталій Малецький.


Частину маршруту тролейбус йтиме на автономному ходу. Він робитиме кілька рейсів, у пікові години.


Разом з тролейбусом на вулиці Молодіжній (не з боку будинків) заборонять паркувати авто - розмістять відповідні знаки. Паркуватися можна буде лише на одному боці, щоб не ускладнювати рух тролейбуса. 


Новий маршрут тролейбуса раніше передбачили на Третій Занасип. Мерія хоче пустити комунальні тролейбуси на автономному ходу у Потоки та Піщане.

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: тролейбус Молодіжний маршрут
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