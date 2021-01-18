Під Кременчуком через незаконну врізку у газопровід вибухнув котел: власник будинку у лікарні

Під Кременчуком через незаконну врізку у газопровід вибухнув двоконтурний котел. Як повідомляє «Кременчукгаз», це сталося 23 січня пізно ввечері у Вільній Терешківці. Пожежу швидко ліквідували.
У результаті вибуху постраждав власник будинку. Його з опіками тулуба та руки забрала «швидка». Знищений також газовий котел, навісна шафа, натяжні стелі в двох кімнатах, 10 метрів електромережі. Пошкоджені 2 металопластикових вікна, закопчені стіни та стеля.
Працівники газової служби задокументували несанкціоновану врізку у газопровід у цьому будинку.