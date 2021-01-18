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Під Кременчуком через незаконну врізку у газопровід вибухнув котел: власник будинку у лікарні

Сьогодні, 14:32 Переглядів: 198 Коментарів: 1

 

Несанкціонована врізка була здійснена за допомогою садового поливального шлангу

Під Кременчуком через незаконну врізку у газопровід вибухнув двоконтурний котел. Як повідомляє «Кременчукгаз», це сталося 23 січня пізно ввечері у Вільній Терешківці. Пожежу швидко ліквідували. 


 


У результаті вибуху постраждав власник будинку. Його з опіками тулуба та руки забрала «швидка». Знищений також газовий котел, навісна шафа, натяжні стелі в двох кімнатах, 10 метрів електромережі. Пошкоджені 2 металопластикових вікна, закопчені стіни та стеля. 


 


«Несанкціонована врізка була здійснена за допомогою садового поливального шлангу (армованого поліамідної ниткою), а не спеціальних комплектуючих матеріалів для монтажу газового обладнання. Господарі самовільно підключили і споживали газ в обхід лічильника. Тобто без обліку, а значить безплатно», - повыдомляють у ПрАТ «Кременчукгаз».


 


Працівники газової служби задокументували несанкціоновану врізку у газопровід у цьому будинку.


 

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Автор: Юлия Волынская Джерело фото: Кременчукгаз
Теги: газопровід вибух пожежа

Коментарі: 1

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shoni1970:
Сьогодні, 14:41

Самі собі субсидію оформили, і нульову ставку на транспортування газу.


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