Під Кременчуком через незаконну врізку у газопровід вибухнув котел: власник будинку у лікарні

Сьогодні, 14:32 Переглядів: 198 Коментарів: 1

Несанкціонована врізка була здійснена за допомогою садового поливального шлангу

Під Кременчуком через незаконну врізку у газопровід вибухнув двоконтурний котел. Як повідомляє «Кременчукгаз», це сталося 23 січня пізно ввечері у Вільній Терешківці. Пожежу швидко ліквідували.









У результаті вибуху постраждав власник будинку. Його з опіками тулуба та руки забрала «швидка». Знищений також газовий котел, навісна шафа, натяжні стелі в двох кімнатах, 10 метрів електромережі. Пошкоджені 2 металопластикових вікна, закопчені стіни та стеля.









«Н есанкціонована врізка була здійснена за допомогою садового поливального шлангу (армованого поліамідної ниткою), а не спеціальних комплектуючих матеріалів для монтажу газового обладнання. Господарі самовільно підключили і споживали газ в обхід лічильника. Тобто без обліку, а значить безплатно», - повыдомляють у ПрАТ «Кременчукгаз».









Працівники газової служби задокументували несанкціоновану врізку у газопровід у цьому будинку.



