Локдаун закінчився — які обмеження залишились і діють

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 380 Коментарів: 1

Адаптивний карантин продовжується — тож діятимуть і обмеження, хоча вже не такі жорсткі

Відсьогодні, 25 січня, в Україні завершилася дія посиленого карантину — так званого локдауну або, як назвали його в уряді, «карантину зимових канікул». Зняті заборони на роботу кафе, барів, ресторанів, ТРЦ, магазинів промтоварів, непродовольчих ринків.

Проте карантин, за рішенням уряду, діє до 28 лютого, а потім КМУ має намір його подовжити до 31 березня. Низка карантинних обмежень залишилася і діє.



Які обмеження та заборони діють:

робота закладів громадського харчування дозволена лише до 23.00, при цьому розрахункові операції мають бути завершені до 22.00;

за столом у кафе може розміщуватися не більше 4 повнолітніх осіб, при цьому відстань між столами має бути не менше 2 м;

заборона на проведення масових культурних, концертних, спортивних та інших заходів, розрахованих на більш ніж 20 відвідувачів;

заборона на роботу музеїв (якщо не дотримується вимога - один відвідувач на 10 кв. м);

заборона спортивних і фітнес-залів, які не можуть забезпечити дистанцію з розрахунку 1 відвідувач на 20 кв. м та дистанцію півтора метри;

заборонено проводити релігійні заходи, якщо на одну присутню людину припадає менше, ніж 5 кв м.

кінотеатри та театри, приймаючи відвідувачів, мають залишати вільними 50% глядацьких місць;

громадський транспорт не має права перевозити пасажирів у кількості, що перевищує кількість сидячих місць (крім метро);

під забороною проведення дискотек та робота нічних клубів;

закладам освіти (крім шкіл, дитсадків, позашкільної, мистецької освіти) дозволено працювати з групами не більше ніж 20 осіб в одному приміщенні;

закладам позашкільної, дошкільної, мистецької освіти заборонено працювати, якщо на самоізоляції перебуває понад 50% учнів і співробітників;

у медичних закладах діє обмеження на планову госпіталізацію, крім невідкладних (ургентних) станів і таких, відстрочка яких неможлива за показниками здоров'я;

заборонено відвідувати установи соцзахисту, де перебувають люди похилого віку, ветерани війни, особи з інвалідністю, психічними порушеннями і інші.



Залишається вимога маскового режиму у громадських місцях. І, звісно, ж, заборонено самовільно залишати місця ізоляції або обсервації.



