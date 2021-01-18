За добу COVID-19 виявили у 2 516 українців, на Полтавщині – у 43

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2 516 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 25 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 95 дітей та 87 медпрацівників.





Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1 166 осіб;

летальних випадків – 63;

одужало – 5 783 особи;

здійснено тестувань за добу – 13 962 (зокрема методом ПЛР – 10 573, методом ІФА – 3 389).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1 194 328 осіб;

одужало – 953 297 осіб;

летальних випадків – 21 924;

проведено ПЛР-тестувань – 6 108 668.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Запорізькій (241), Івано-Франківській (238), Одеській (166), Чернівецькій (160) областях та м. Київ (146).





Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 146 випадків;

Вінницька область – 67 випадків;

Волинська область – 66 випадків;

Дніпропетровська область – 136 випадків;

Донецька область – 126 випадків;

Житомирська область – 122 випадки;

Закарпатська область – 59 випадків;

Запорізька область – 241 випадок;

Івано-Франківська область – 238 випадків;

Київська область – 102 випадки;

Кіровоградська область – 3 випадки;

Луганська область – 41 випадок;

Львівська область – 138 випадків;

Миколаївська область – 123 випадки;

Одеська область – 166 випадків;

Полтавська область – 84 випадки;

Рівненська область – 49 випадків;

Сумська область – 101 випадок;

Тернопільська область – 95 випадків;

Харківська область – 51 випадок;

Херсонська область – 90 випадків;

Хмельницька область – 2 випадки;

Черкаська область – 68 випадків;

Чернівецька область – 160 випадків;

Чернігівська область – 42 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.









За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 42 404 випадки захворювання на COVID-19.



Одужали 36 793 (+60) жителі області, продовжують лікування 4 750 людей, зокрема 121 дитина.



Всього зареєстровано 861 летальний випадок, нових – 5 (Кременчук – 3; Полтава; Машівський район).



За минулу добу зареєстровано нових випадків – 84.



Загальна кількість виявлених випадків з початку пандемії:

Полтава – 16 530 (+31),

Кременчук – 5 625 (+7),

Горішні Плавні – 2 136,

Полтавський район – 1 717 (+8),

Миргород – 1 639 (+1),

Лубни – 1 298 (уточнено),

Лохвицький район – 1093,

Зіньківський район – 983 (+7) ,

Пирятинський район – 785 (+4),

Котелевський район – 774,

Новосанжарський район – 704 (+11),

Карлівський район – 696,

Глобинський район – 687,

Кременчуцький район – 673,

Диканський район – 624,

Миргородський район – 589,

Шишацький район – 580 (+4),

Хорольський район – 544,

Кобеляцький район – 540 (+3),

Решетилівський район – 509 (+5),

Гадяч – 499,

Семенівський район – 413,

Великобагачанський район – 396 (+1),

Машівський район – 388 (+1),

Чутівський район – 350 (+1),

Козельщинський район – 326,

Гадяцький район – 307,

Лубенський район – 294,

Гребінківський район – 249 (+1),

Оржицький район – 239 (+1),

Чорнухинський район – 217.





Полтавська ОДА закликає жителів області дотримуватися карантинних заходів: носити маски, дезінфікувати руки, тримати соціальну дистанцію!