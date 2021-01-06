Ексгравець «Кременя» Жонатан Ліма перейшов у «Аль-Месаймир» Катар

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 616 Коментарів: 1

Про це футболіст написав на своїй сторінці у фейсбуці

Бразильський півзахисник кременчуцького «Кременя» Жонатан Ліма перейшов до катарського «Аль-Месаймир». Про це футболіст повідомив на своїй сторінці в фейсбуці.













Футболіст виступав за кременчуцький клуб до кінця осені й провів за «Кремінь» 9 матчів.



