Ексгравець «Кременя» Жонатан Ліма перейшов у «Аль-Месаймир» Катар

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Про це футболіст написав на своїй сторінці у фейсбуці
Бразильський півзахисник кременчуцького «Кременя» Жонатан Ліма перейшов до катарського «Аль-Месаймир». Про це футболіст повідомив на своїй сторінці в фейсбуці.
Футболіст виступав за кременчуцький клуб до кінця осені й провів за «Кремінь» 9 матчів.
На первый взгляд престижно и почетно, однако этот клуб выступает во втором дивизионе чемпионата Катара, заняв скромное 5-е место среди восьми команд.