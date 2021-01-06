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Кременчук, Спорт, Кременчуг

Ексгравець «Кременя» Жонатан Ліма перейшов у «Аль-Месаймир» Катар

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 616 Коментарів: 1

 

Про це футболіст написав на своїй сторінці у фейсбуці 

Бразильський півзахисник кременчуцького «Кременя» Жонатан Ліма перейшов до катарського «Аль-Месаймир». Про це футболіст повідомив на своїй сторінці в фейсбуці. 


«Кремінь» підписав бразильця Жонатана дизайнерський одяг якого носять Неймар, Жезус та Роналдіньо


 


Футболіст виступав за кременчуцький клуб до кінця осені й провів за «Кремінь» 9 матчів. 


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Автор: Альона Душенко
Теги: футбол Кремінь Бразилия

Коментарі: 1

92
Juja:
Сьогодні, 18:04

На первый взгляд престижно и почетно, однако этот клуб выступает во втором дивизионе чемпионата Катара, заняв скромное 5-е место среди восьми команд.


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