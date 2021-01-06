У Кременчуці відбувся меморіал Грохотова з шахів

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З 2 по 8 січня в оздоровчому комплексі Нафтохімік пройшов традиційний 11 Всеукраїнський майстерний турнір з шахів, меморіал В.Т.Грохотова. Про це повідомляє пресслужба СК «Нафтохімік».





У змаганнях взяли участь 12 майстрів спорту зі всієї України, 11 турів і кожна партія була інтригуючою і цікавою до останнього ходу. Пряма трансляція ігор надала турніру більш статусного і нового рівня, до останнього туру була боротьба за перше місце.





У підсумку переміг Олексій Соловчук з Полтави, другим з однаковою кількістю балів, але з гіршим коефіцієнтом став Олександр Французів з Херсона і на третьому - Дмитро Бондар з Харкова. Найкращою партією за рішенням суддівської колегії визнана партія між Русланом Ляпко і Леонідом Гавришем, яка закінчилася нічиєю.