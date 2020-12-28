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Президент Зеленський звільнив генерала з Кременчука Сергія Кривоноса

Сьогодні, 10:31 Переглядів: 1 761 Коментарів: 7

 

На сайті Президента України з‘явився Указ про звільнення кременчужанина з посади заступника Секретаря РНБО

Президент України Володимир Зеленський звільнив кременчужанина Сергія Кривоноса з посади заступника Секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Відповідний Указ від 29 грудня розміщений на офіційному сайті Президента України. 


- Сьогодні, 29 грудня... На сайті Верховної Ради України є тільки один проєкт Закону «Про територіальну оборону України» 4504, зареєстрований 16 грудня 2020 року за мого співавторства, але... На сайті Президента України з‘явився Указ про моє звільнення з посади заступника Секретаря РНБО. Можна звільнити людину з посади, але людину з людини не звільнити! Дякую Президенту України за новорічний подарунок, - написав Сергій Кривонос на своїй сторінці в фейсбуці. 


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Автор: Альона Душенко
Теги: Володимир Зеленський Сергій Кривонос територіальна оборона звільнення

Коментарі: 7

2 557
zzzzzz:
Сьогодні, 11:13

ні Єрмака, ні Татарова, ні Беню-діктову, ні Авакова, ні Тарана, ні Хомчака, а лише Кривоноса


25 2
242
enic:
Сьогодні, 11:28

Ухильник від призову звільняє справжнього професіонала, тому що той не соромиться казати правду.

Цитата: zzzzzz
ні Єрмака

Цей пристосувався і сидить на регуляторі кип'ятильника у ванні найвеличнішого, тому його ніколи не звільнять.


17 3
627
evil:
Сьогодні, 11:46

СНБО повністю звільнено від фахових спеціалістів із проукраїнською позицією.

Зелена шмаркля разом зі своїма регуляторами теплої води у ванні має бути страчена за державну зраду...

Сраний цюцюрковий гівнокомандуючий...


17 4
2 557
zzzzzz:
Сьогодні, 13:22

Цитата: evil
Сраний цюцюрковий гівнокомандуючий..
то ви його так похвалили? Вже немає слів, які зможуть описати "любов" до цього створіння!


8 2
501
mangust-1:
Сьогодні, 14:30

Цитата: evil
Зелена шмаркля разом зі своїма регуляторами теплої води у ванні має бути страчена за державну зраду... Сраний цюцюрковий гівнокомандуючий...

Краще не скажеш.Респект Вам,Евіль.

Де ж ті,що "зробили" країну  "разом" з зеленою соплею,відкинувши її на роки назад?Агов,де ви?Як вам вартість газу,електрики,теплої води?Як вам боротьба з Ковідом,вартість продуктів?Що ж ви язики в сраки позатягували?Чому ви не рвете сорочки за свого членистоголового кумира нелоха?Згадайте,як ви стояли коло виборчих дільниць і з презирством дивились на тих,хто не голосував за зеленого гівнюка.


5 2
393
Nik:
Сьогодні, 15:34

Цитата: zzzzzz
Авакова
Кого??? Борисыча? Его даже ''гетьман сывочолый'' снять не мог. 

Цитата: evil
страчена за державну зраду...
Вот придумали...мы ж не в Китае. Здесь другие законы. И властьдержащие здесь над законом. И касается это и нынешних, и всех ''папередникав''

Цитата: mangust-1
Агов. де ви! Як ви стояли коло виборчих дільниць і
Ми тут! Но не осуждайте людей которые поверили. Проект ''зелёный преемник'' сработал. Развели как лохов. В очередной раз. Разведут и ещё. 

Цитата: mangust-1
ви не рвете сорочки за свого членистоголового кумира нелоха?Зга
Может быть потому, что он и не был нашим кумиром. Голосовали не за, а против. И кумиров среди украинских политиков нет. Есть ситуативные лидеры. В той ситуации это был лучший выбор из двух. А если из всех - то из всех кандидатов тогда лучшим выбором была Юля. Сейчас кто? Будем посмотреть. Зеленский многому научил. Но, однозначно, не Порошенко.


2 3
2 557
zzzzzz:
Сьогодні, 15:56

Цитата: mangust-1
членистоголового кумира
-зачеточка!smile
Цитата: Nik
И властьдержащие здесь над законом
бабайуля ж сидела.
Цитата: Nik
людей которые поверили
поверили коломойскому,это ж надо так!
Цитата: Nik
Голосовали не за, а против
так поверили,или против, вы уж определитесь коля, а то как то повиливаете хвостом
Цитата: Nik
лучшим выбором была Юля
спасибо хоть поржал под вечер, наш мудрый нарид так и будет ходить по граблям и по кругу, это удел колей и васей, которые голосуют против кого то.....а не за будущее.


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