Президент Зеленський звільнив генерала з Кременчука Сергія Кривоноса

Сьогодні, 10:31 Переглядів: 1 761 Коментарів: 7

На сайті Президента України з‘явився Указ про звільнення кременчужанина з посади заступника Секретаря РНБО

Президент України Володимир Зеленський звільнив кременчужанина Сергія Кривоноса з посади заступника Секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Відповідний Указ від 29 грудня розміщений на офіційному сайті Президента України.





- Сьогодні, 29 грудня... На сайті Верховної Ради України є тільки один проєкт Закону «Про територіальну оборону України» 4504, зареєстрований 16 грудня 2020 року за мого співавторства, але... На сайті Президента України з‘явився Указ про моє звільнення з посади заступника Секретаря РНБО. Можна звільнити людину з посади, але людину з людини не звільнити! Дякую Президенту України за новорічний подарунок, - написав Сергій Кривонос на своїй сторінці в фейсбуці.



