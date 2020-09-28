Сили Спеціальних Операцій ЗСУ - вже в НАТО, - кременчужанин Сергій Кривонос

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 665 Коментарів: 3

В Україні тривають масштабні багатонаціональні військові навчання спільно з підрозділами Збройних сил країн-членів НАТО «Об’єднані зусилля-2020» та Rapid Trident-2020. Навчання проводять у всіх областях України, у них беруть участь 12 тисяч військовослужбовців. «Об’єднані зусилля-2020» – це відповідь на російські маневри «Кавказ-2020», це перший масштабний захід після долучення України до Програми розширених можливостей НАТО. Демонстративна підтримка України партнерами НАТО і на землі, і в небі. Вперше за усю історію незалежності до України прилетіли винищувачі ВПС країн НАТО та бомбардувальники США для патрулювання повітряного простору над країною, а 23 вересня легендарні американські конвертоплани CV-22 Osprey літали й над столицею.





Під час цих навчань був присутній заступник секретаря РНБО України Сергій Кривонос, з яким і поспілкувався спеціальний кореспондент ТСН.Тиждень Андрій Цаплієнко. Під час інтерв'ю генерал розповів про сертифікацію та інтеграцію однієї з військових частин ЗСУ до НАТО, чи з'являться на території України постійні бази Альянсу та чого Збройні сили НАТО вчаться у наших військових.





— Сергію Григоровичу, тривають маневри «Спільні зусилля», паралельно розпочинаються навчання Rapid Trident, обидва заходи, спільні з американцями, відбуваються, можна сказати, паралельно з російськими навчаннями «Кавказ-2020». Це такий збіг, чи сигнал противнику, що ми не будемо одні, якщо нас атакують?





— Це – не збіг, це якраз той сигнал, який чітко показує, що Україна не буде кинута напризволяще сам на сам із сильним і агресивним ворогом, і якраз підтримка наших стратегічних партнерів під час навчань це, насамперед, політичний крок, який показує ворогам, що не так просто тут буде щось намагатися змінити силовим шляхом чи не силовим. До речі, попередні перельоти стратегічних американських бомбардувальників – це та надійна союзницька підтримка з боку наших американських друзів.





— Дивіться, стосовно американських бомбардувальників B-52, які зараз патрулюють небо над Україною, це разові акції, чи літаки постійно захищатимуть нас від Росії?





— На політичному рівні я ще торік пропонував розглянути питання щодо постійного перебування військових контингентів представників країн НАТО на нашій території. По-перше, це і нас пришвидшує до тих стандартів Альянсу, до яких ми прагнемо, по-друге, це спроможність їхніх пілотів почуватися впевнено та ніби в доброзичливій родині. На мою думку, це повинно бути постійно. Можливо, з часом треба буде піднімати це питання, тож рішення уже ухвалюватиметься на рівні Верховної Ради і на рівні президента, що питання перебування військових баз країн НАТО значно посилить нашу країну і захистить від цих небажаних намірів підлого й сильного ворога — Російської Федерації — від намагання захопити нашу територію, або розхитати ситуацію в нашій країні за рахунок п’ятої колони.





— Чи відстежуєте Ви у своїх джерелах реакцію Росії на наші спільні навчання з американцями? Як вони відреагували? Чи було це для них сюрпризом?





— Для них сюрприз не був великим, але приліт авіаційної компоненти для них був неприємною несподіванкою. Вони розуміють для чого ці Osprey (конвертоплан CV-22) тут, хто їх використовує, вони розуміють, що в разі необхідності це буде адекватна відповідь на агресивні зазіхання.





— А чи можуть ці Osprey діяти звідси, виконуючи завдання над територією ворога?

— Питання досить цікаве, але ж воно стоїть не тільки у контексті перельоту літального апарата, бо цей літак може летіти на відстань більш ніж 2 тисячі кілометрів. Питання в спроможності забезпечити проліт цього літака, подавити систему протиповітряної оборони противника, побороти комплекси радіоелектронної боротьби, тому що будь-який переліт повинен забезпечуватися не тільки самою політною практикою, а й із застосуванням усіх інших напрямків бойового й оперативного забезпечення.





— Для мене присутність конвертопланів — ознака того, що, в принципі, технології війни майбутнього вже тут, і те, що ми діємо разом з американцями, навчаємося їхніх технологій ведення війни, доводить, що й наша армія вчиться воювати не так, як воює Росія, а на новому рівні. Це так чи ні?





— Тут питання полягає у тім, що навчання двосторонні. Вони вчаться у нас тих способів ведення бойових дій, які ми застосовуємо останніх шість з половиною років на сході України. І деякі речі наших партнерів дивують — як ми це робимо. А ми вчимося у них, бо технологічно вони нам допомагають. Що ж до підходів до вирішення питань ведення бойових дій, то вони більше вчаться у нас, бо це взаємовигідне навчання. Це посилює як наші Збройні сили, так і безпосередньо американські ЗС.





— А чого, наприклад, американці вчаться у нас?





— Таке питання, як, наприклад, військова хитрість. Вони ретельно вивчають, як ми цього досягаємо. На певних прикладах боротьби навіть у 2018 році, коли я був старшим оперативної групи на сході України від Сил Спеціальних операцій, те, що ми показували, результати наших дій, у них викликало здивування й захоплення. Тому вони вчаться якраз нестандартно підходити: коли ворог сильний, ворог підготовлений, ворог навчений, ми, маючи відносно технічно слабку оснащеність, все одно виконували завдання, перехитривши ворога. І, виконуючи завдання, зберігали своїх людей.





— Коли наша знімальна група цього року була в штаб-квартирі НАТО, нам сказали, що Сили Спеціальних операцій України фактично вже в НАТО. Чи можете Ви це підтвердити?





— Ми вже в НАТО. Ми почали працювати Силами Спеціальних операцій від 2014 року, активна спільна тренувальна фаза почалася 2015 року. А у 2016-му уже створили навчально-тренувальний центр. Деякі речі, які ми створили у нашому навчально-тренувальному центрі (а я там фактично півроку жив і керував цим процесом), пропонували нові підходи, американці деякі підходи зараз використовують у своїх навчально-тренувальних центрах. Це по-перше.





По-друге. Одна з наших військових частин, потужна військова частина з потужним бойовим досвідом, уже пройшла в повному обсязі сертифікацію відповідності стандартам НАТО і може заходити на бойове чергування в складі Сил Спеціальних операцій НАТО. Це велике досягнення. Я вдячний тим офіцерам, солдатам, сержантам, які працювали у цьому процесі, які щоденно тренувалися і виходили на такі рівні. У нас попереду багато роботи, але нам є про що казати. Надалі, я впевнений, треба розвивати не тільки Сили Спеціальних операцій, тому що це вузький компонент.





Потрібно піднімати питання протиповітряної оборони, питання авіації, створення сил територіальної оборони України як організму — це також стратегічне питання, яке треба вирішувати. Наші колеги підтримують це. Ми тісно співпрацюємо з представниками Естонії, Литви, Польщі. Вивчили досвід багатьох країн, постійно спілкуємося і розуміємо, наскільки це сильний супротив, який відіб’є будь-яке бажання в нашого сусіда здійснювати агресію чи військові дії на нашій території. Тому це стратегічне завдання, і я чекаю, коли ми в найближчих два тижні зможемо виносити це питання на розгляд Верховної Ради, бо президент особисто пообіцяв, що він внесе цей закон на розгляд ВР. Він акцентував на важливості цього закону та його необхідності. Я думаю, це також посилення нашої країни, але ж питання стоїть не тільки у військових компонентах, питання і в технічних компонентах співпраці. Ну, й без підйому нашої економіки буде важко чогось досягати. Тому треба ставити це питання на державному рівні — підняття держави абсолютно до нових підходів вирішення певних проблем. І чітко певним посадовцям сказати, що для того, щоб жити й розвиватися нашій країні, треба не красти народні гроші.