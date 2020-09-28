У структурі «Кременя» працює медик збірної України з футболу

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 573 Коментарів: 1

Андрій Махно через 20 років повернувся до рідного Кременчука, маючи за плечима роботу у збірній України та міжнародні ліцензії

Двомісячна перерва через карантин й величезні навантаження під час рестарту та нового чемпіонату даються в знаки. Тут на допомогу приходять медичний персонал. «Кремінь» в цьому сезоні підсилив фахівець зі спортивної реабілітації Андрій Махно.





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Андрій Махно 8 років працював закордоном, у Полтаві та Поліссі працював у штабі тренера Безсмертного.





У 2012 та 2016 р. разом з національною збірною України працював у тренерському штабі Фоменко й Шевченка. Працював у юнацькій та молодіжній збірній.









Саме виклик на гру до Фінляндії в штабі Руслана Ротаня змусили Андрія пропустити перші ігри Кременя на виїзді.





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Перша домашня гра з Авангардом стала особливою для нашого реабілітолога, який повернувся до «Кременя» через 20 років. Першим записок у трудовій книжці Андрія Махна є футбольний клуб «Кремінь».









Андрій Махно працював у молодіжній збірній України за Олександра Головка, й саме він покликав Андрія Станіславовича в команду.





- Нарешті повернувся додому, - поділився враженнями від роботи в «Кремені» реабілітолог Андрій Махно. - У «Кремінь» прийшов коли Яремченко був тренером у 1996 році, потім був Мурадян, Бєлих, ми якраз з ними вилетіли з Вищої ліги.

Самара, Коновальчук, Янковський, Чумак, Поляков - це були мої перші пацієнти. Мені тоді було лише 20 років, коли потрапив до команди звичайним масажистом.

Зараз у мене європейська ліцензія FIFA та UEFA з правом працювати в Україні та закордоном.









В Андрія Махна велика спортивна родина - кохана дружина та троє діток. Дружина займається танцями, вона чемпіонка світу та Європи, а найменший син навчається в академії «Кремінь» під керівництвом тренера Станіслава Торубари.









5 жовтня в молодіжної збірної розпочнеться збір на який викликають реабілітолога «Кременя» Андрія Махна. До списку головного тренера молодіжної збірної України Руслана Ротаня увійшли 24 футболісти, серед яких воротар полтавської «Ворскли» Дмитро Різник. Під час збору синьо-жовті мають зіграти два поєдинки відбірного турніру Євро-2021 (U-21) – проти Румунії (9 жовтня в Києві) та Північної Ірландії (13 жовтня в Баллімені).