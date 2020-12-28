Новий рік близько: поліцейські у Кременчуці зловили п'ять водіїв напідпитку

Сьогодні, 11:04 Переглядів: 647 Коментарів: 7

Чим ближче до свята, тим більше керманичів з ознаками сп'яніння трапляються патрульним

За нічну зміну охоронці порядку виявили п'ятьох водіїв, які керували своїми автівками з ознаками сп'яніння. Як повідомляє патрульна поліція, двоє, ймовірно, перебували під дією наркотичних речовин, а решта — з ознаками алкогольного сп'яніння.





Лише один з них погодився пройти огляд на стан сп'яніння. Вміст алкоголю в його організмі майже в 7 разів перевищував допустиму норму.





Інспектори склали на всіх водіїв адміністративні протоколи за ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) КУпАП та відповідні адміністративні матеріали.