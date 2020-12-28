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Надзвичайні новини

Новий рік близько: поліцейські у Кременчуці зловили п'ять водіїв напідпитку

Сьогодні, 11:04 Переглядів: 647 Коментарів: 7

 

Чим ближче до свята, тим більше керманичів з ознаками сп'яніння трапляються патрульним

За нічну зміну охоронці порядку виявили п'ятьох водіїв, які керували своїми автівками з ознаками сп'яніння. Як повідомляє патрульна поліція, двоє, ймовірно, перебували під дією наркотичних речовин, а решта — з ознаками алкогольного сп'яніння.


Лише один з них погодився пройти огляд на стан сп'яніння. Вміст алкоголю в його організмі майже в 7 разів перевищував допустиму норму.


Інспектори склали на всіх водіїв адміністративні протоколи за ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) КУпАП та відповідні адміністративні матеріали.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: патрульна поліція Кременчука
Теги: пьяный водитель админпротокол полиция

Коментарі: 7

2 557
zzzzzz:
Сьогодні, 11:07

Сажать надо за это, сажать, иначе так и будут убивать на дорогах , переходах и на тротуарах с остановками.


12 1
878
Angel737:
Сьогодні, 12:09

Сажать надо за это, сажать, иначе так и будут убивать на дорогах , переходах и на тротуарах с остановками.

 

Поддерживаю!!!
Молодцы Копы!!!


2 0
143
БРАТ:
Сьогодні, 13:53

Цитата: Angel737
Поддерживаю!!! Молодцы Копы!!!

воно то так! Але їхню роботу зводить на нівець виконавча служба...

І тоді виходить так, що поліція ловить і штрафує, а рагулі  (с) Кузьма Скрябін) (ті які їздять під шофе за кермом) як їздили так і продовжують їздити...


0 0
282
Хатаб:
Сьогодні, 13:57

Перше і друге фото дуже інформативні!


0 0
627
evil:
Сьогодні, 13:58

Цитата: zzzzzz
Сажать надо за это, сажать, иначе так и будут убивать на дорогах , переходах и на тротуарах с остановками.

Я вважаю, цього замало. Ще має бути обов'язкова конфіскація авто.


1 0
282
Хатаб:
Сьогодні, 14:19

Цитата: evil

Я вважаю, цього замало. Ще має бути обов'язкова конфіскація авто.

І пожиттєве вилучення прав.


1 0
11
Bars:
Сьогодні, 14:38

Цитата: Angel737
Сажать надо за это, сажать, иначе так и будут убивать на дорогах , переходах и на тротуарах с остановками.

 

Поддерживаю!!!
Молодцы Копы!!!

Копы молодцы, а вот закон очень лоялен к этим преступникам.



0 0

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