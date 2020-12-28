Пробне ЗНО-2021: коли реєстрація та яка вартість

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 316

Реєстрація для участі в пробному ЗНО-2021 розпочнеться 5 січня і триватиме до 19 січня включно

Кременчужани зможуть зареєструватися задля участі в пробному ЗНО на сайті Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти з 5 по 19 січня включно. Про це повідомляє УЦОЯО.





21 грудня визначили вартість проведення пробного ЗНО. Вона різнитиметься за регіонами й коливатиметься в межах від 195 грн до 255 грн. Такий розкид пов’язаний з особливостями організації пробного ЗНО, зокрема, з вартістю друку й доставки матеріалів у тому чи тому регіоні, прогнозованою кількістю тестувань тощо.





В Українському центрі оцінювання якості освіти зазначають, що цьогоріч вартість проведення пробного ЗНО стала дещо вищою, порівняно з попереднім роком, бо:

по-перше, це зумовлено зменшенням очікуваної кількості тестувань;

по-друге, підвищенням оплати праці працівників І тарифного розряду.





Так, через складну ситуацію з поширенням СOVID-19 у 2021 році кожний учасник зможе вибрати лише один предмет для проходження пробного ЗНО, а отже, кількість тестувань значно зменшиться, унаслідок чого одиниця послуги стане суттєво дорожчою.





Крім того, наразі оплата праці осіб, залучених до проведення пробного ЗНО, не висока, проте кількість таких працівників значна і кожен із них працює не менше п’яти годин.



Не варто забувати і про процедуру оцінювання й отримування результатів. Зокрема, під час проведення пробного ЗНО утворять експертні комісії з питань установлення порогу «склав/не склав» і визначення результатів учасників пробного ЗНО за рейтинговою шкалою 100–200 балів та експертні комісії з питань визначення результатів учасників пробного ЗНО за шкалою 1–12 балів. А для того, щоб кожний учасник міг отримати свій результат в означених рейтингових шкалах, УЦОЯО підтримує роботу сервісу «Визначення результатів пробного зовнішнього незалежного оцінювання».



Український і регіональні центри оцінювання якості освіти розуміють негативні наслідки підвищення вартості пробного ЗНО для здобувачів освіти. З огляду на це вони намагаються компенсувати ці наслідки додатковими можливостями для учасників.





Уже ухвалили рішення про те, що кожний учасник пробного ЗНО зможе завантажити тестові зошити з усіх навчальних предметів із переліку предметів ЗНО-2021 і пройти тестування вдома, після чого внести свої відповіді у форми на спеціальний сервіс для визначення результатів.





Крім того, Український центр оцінювання якості освіти та ГС «Освіторія» за підтримки МФ «Відродження» підготують офіційні відеокоментарі до завдань пробного ЗНО-2021: експерти Українського центру докладно проаналізують кожне завдання й порадять, як отримати найвищий бал на ЗНО.