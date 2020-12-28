За добу в Україні +7 986 випадків COVID-19, +301 на Полтавщині

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7 986 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 30 грудня, повідомляє МОЗ. Зокрема, захворіли 272 дитини та 453 медпрацівники.





Також за минулу добу:

госпіталізовано – 2 925 осіб;

летальних випадків – 243;

одужало – 16 355 осіб;

здійснено тестувань за добу — 52 746 (зокрема методом ПЛР — 35 504, методом ІФА — 17 242).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1 045 348 осіб;

одужало – 698 190 осіб;

летальних випадків – 18 324;

проведено ПЛР-тестувань – 5 546 683.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 131), Запорізькій (739), Одеській (729), Київській (623), Дніпропетровській (462) та Харківській (412) областях.









Кількість захворювань в регіонах за весь час:

м. Київ – 110 139 випадків;



Вінницька область – 22 242 випадки;

Волинська область – 32 735 випадків;

Дніпропетровська область – 58 094 випадки;

Донецька область – 35 905 випадків;

Житомирська область – 38 720 випадків;

Закарпатська область – 28 065 випадків;

Запорізька область – 53 428 випадків;

Івано-Франківська область – 43 072 випадки;

Київська область – 58 535 випадків;

Кіровоградська область – 8 345 випадків;

Луганська область – 10 218 випадків;

Львівська область – 60 923 випадки;

Миколаївська область – 30 500 випадків;

Одеська область – 70 592 випадки;

Полтавська область – 35 788 випадків;

Рівненська область – 40 672 випадки;

Сумська область – 40 305 випадків;

Тернопільська область – 33 789 випадків;

Харківська область – 68 807 випадків;

Херсонська область – 17 497 випадків;

Хмельницька область – 38 833 випадки;

Черкаська область – 38 696 випадків;

Чернівецька область – 39 815 випадків;

Чернігівська область – 29 633 випадки.





За минулу добу на Полтавщині зареєстрували 301 новий випадок COVID-19. Про це повідомляє Полтавська ОДА з посиланням на Полтавський обласний лабораторний центр МОЗ України. Одужали 27 607 (+1117) жителів області, 7 444 людини, зокрема, 178 дітей.





Усього зареєстровано 737 летальних випадків, нових – 7 (Горішні Плавні, Кременчук, Машівський, Миргородський, Полтава, Полтавський, Решетилівський райони – по 1).





Загальна кількість виявлених випадків з початку пандемії (географія поширення інфекції):

Полтава – 14 189 (142 нових випадки),



Кременчук – 4 858 (58 нових випадків),

Горішні Плавні – 1 671 (14 нових випадків),

Миргород – 1 448 (1 новий випадок),

Полтавський район – 1 391 (20 нових випадків),

Лубни – 993 (3 нові випадки),

Лохвицький район – 984 (17 нових випадків),

Зіньківський район – 812,

Пирятинський район – 700 (1 новий випадок),

Котелевський район – 656,

Глобинський район – 607 (5 нових випадків),

Кременчуцький район – 597 (2 нові випадки),

Новосанжарський район – 576 (2 нові випадки),

Карлівський район – 528 (8 нових випадків),

Диканський район – 515 (1 новий випадок),

Миргородський район – 489,

Хорольський район – 481,

Шишацький район – 448 (1 новий випадок),

Кобеляцький район – 440,

Гадяч – 384,

Решетилівський район – 383 (4 нові випадки),

Семенівський район – 369 (1 новий випадок),

Великобагачанський район – 336 (9 нових випадків),

Чутівський район – 296,

Машівський район – 283 (10 нових випадків),

Козельщинський район – 255,

Гадяцький район – 247,

Лубенський район – 246,

Гребінківський район – 213 (1 новий випадок),

Чорнухинський район – 202 (1 новий випадок),

Оржицький район – 191.

Полтавська ОДА закликає жителів області дотримуватися карантинних заходів: носити маски, дезінфікувати руки, тримати соціальну дистанцію.