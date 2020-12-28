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Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 28.12.2020 14:00
Підтверджені:
Україна1030374
Кременчук4773
Хворі:
Україна346796
Кременчук1444
Одужало:
Україна665729
Кременчук3194
Померло:
Україна17849
Кременчук135
Кременчук, Коронавірус / Карантин

За добу в Україні +7 986 випадків COVID-19, +301 на Полтавщині

Сьогодні, 12:35 Переглядів: 395

  

Ще 16 355 українців одужали

7 986 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 30 грудня, повідомляє МОЗ. Зокрема, захворіли 272 дитини та 453 медпрацівники.


Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 2 925 осіб;
  • летальних випадків – 243;
  • одужало – 16 355 осіб;
  • здійснено тестувань за добу — 52 746 (зокрема методом ПЛР — 35 504, методом ІФА — 17 242).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 1 045 348 осіб;
  • одужало – 698 190 осіб;
  • летальних випадків – 18 324;
  • проведено ПЛР-тестувань – 5 546 683.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 131), Запорізькій (739), Одеській (729), Київській (623), Дніпропетровській (462) та Харківській (412) областях.


 


Кількість захворювань в регіонах за весь час:

  • м. Київ – 110 139 випадків;
  • Вінницька область – 22 242 випадки;
  • Волинська область – 32 735 випадків;
  • Дніпропетровська область – 58 094 випадки;
  • Донецька область – 35 905 випадків;
  • Житомирська область – 38 720 випадків;
  • Закарпатська область – 28 065 випадків;
  • Запорізька область – 53 428 випадків;
  • Івано-Франківська область – 43 072 випадки;
  • Київська область – 58 535 випадків;
  • Кіровоградська область – 8 345 випадків;
  • Луганська область – 10 218 випадків;
  • Львівська область – 60 923 випадки;
  • Миколаївська область – 30 500 випадків;
  • Одеська область – 70 592 випадки;
  • Полтавська область – 35 788 випадків;
  • Рівненська область – 40 672 випадки;
  • Сумська область – 40 305 випадків;
  • Тернопільська область – 33 789 випадків;
  • Харківська область – 68 807 випадків;
  • Херсонська область – 17 497 випадків;
  • Хмельницька область – 38 833 випадки;
  • Черкаська область – 38 696 випадків;
  • Чернівецька область – 39 815 випадків;
  • Чернігівська область – 29 633 випадки.


 

За минулу добу на Полтавщині зареєстрували 301 новий випадок COVID-19. Про це повідомляє Полтавська ОДА з посиланням на Полтавський обласний лабораторний центр МОЗ України. Одужали 27 607 (+1117) жителів області, 7 444 людини, зокрема, 178 дітей.


Усього зареєстровано 737 летальних випадків, нових – 7 (Горішні Плавні, Кременчук, Машівський, Миргородський, Полтава, Полтавський, Решетилівський райони – по 1).


Загальна кількість виявлених випадків з початку пандемії (географія поширення інфекції):

  • Полтава – 14 189 (142 нових випадки),
  • Кременчук – 4 858 (58 нових випадків),
  • Горішні Плавні – 1 671 (14 нових випадків),
  • Миргород – 1 448 (1 новий випадок),
  • Полтавський район – 1 391 (20 нових випадків),
  • Лубни – 993 (3 нові випадки),
  • Лохвицький район – 984 (17 нових випадків),
  • Зіньківський район – 812,
  • Пирятинський район – 700 (1 новий випадок),
  • Котелевський район – 656,
  • Глобинський район – 607 (5 нових випадків),
  • Кременчуцький район – 597 (2 нові випадки),
  • Новосанжарський район – 576 (2 нові випадки),
  • Карлівський район – 528 (8 нових випадків),
  • Диканський район – 515 (1 новий випадок),
  • Миргородський район – 489,
  • Хорольський район – 481,
  • Шишацький район – 448 (1 новий випадок),
  • Кобеляцький район – 440,
  • Гадяч – 384,
  • Решетилівський район – 383 (4 нові випадки),
  • Семенівський район – 369 (1 новий випадок),
  • Великобагачанський район – 336 (9 нових випадків),
  • Чутівський район – 296,
  • Машівський район – 283 (10 нових випадків),
  • Козельщинський район – 255,
  • Гадяцький район – 247,
  • Лубенський район – 246,
  • Гребінківський район – 213 (1 новий випадок),
  • Чорнухинський район – 202 (1 новий випадок),
  • Оржицький район – 191.

Полтавська ОДА закликає жителів області дотримуватися карантинних заходів: носити маски, дезінфікувати руки, тримати соціальну дистанцію.

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Автор: Богдан Волошко Джерело фото: МОЗ України, Полтавська ОДА
Теги: коронавірус статистика

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