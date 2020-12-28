За добу в Україні +7 986 випадків COVID-19, +301 на Полтавщині

Ще 16 355 українців одужали
7 986 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 30 грудня, повідомляє МОЗ. Зокрема, захворіли 272 дитини та 453 медпрацівники.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 2 925 осіб;
- летальних випадків – 243;
- одужало – 16 355 осіб;
- здійснено тестувань за добу — 52 746 (зокрема методом ПЛР — 35 504, методом ІФА — 17 242).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 1 045 348 осіб;
- одужало – 698 190 осіб;
- летальних випадків – 18 324;
- проведено ПЛР-тестувань – 5 546 683.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 131), Запорізькій (739), Одеській (729), Київській (623), Дніпропетровській (462) та Харківській (412) областях.
Кількість захворювань в регіонах за весь час:
- м. Київ – 110 139 випадків;
- Вінницька область – 22 242 випадки;
- Волинська область – 32 735 випадків;
- Дніпропетровська область – 58 094 випадки;
- Донецька область – 35 905 випадків;
- Житомирська область – 38 720 випадків;
- Закарпатська область – 28 065 випадків;
- Запорізька область – 53 428 випадків;
- Івано-Франківська область – 43 072 випадки;
- Київська область – 58 535 випадків;
- Кіровоградська область – 8 345 випадків;
- Луганська область – 10 218 випадків;
- Львівська область – 60 923 випадки;
- Миколаївська область – 30 500 випадків;
- Одеська область – 70 592 випадки;
- Полтавська область – 35 788 випадків;
- Рівненська область – 40 672 випадки;
- Сумська область – 40 305 випадків;
- Тернопільська область – 33 789 випадків;
- Харківська область – 68 807 випадків;
- Херсонська область – 17 497 випадків;
- Хмельницька область – 38 833 випадки;
- Черкаська область – 38 696 випадків;
- Чернівецька область – 39 815 випадків;
- Чернігівська область – 29 633 випадки.
За минулу добу на Полтавщині зареєстрували 301 новий випадок COVID-19. Про це повідомляє Полтавська ОДА з посиланням на Полтавський обласний лабораторний центр МОЗ України. Одужали 27 607 (+1117) жителів області, 7 444 людини, зокрема, 178 дітей.
Усього зареєстровано 737 летальних випадків, нових – 7 (Горішні Плавні, Кременчук, Машівський, Миргородський, Полтава, Полтавський, Решетилівський райони – по 1).
Загальна кількість виявлених випадків з початку пандемії (географія поширення інфекції):
- Полтава – 14 189 (142 нових випадки),
- Кременчук – 4 858 (58 нових випадків),
- Горішні Плавні – 1 671 (14 нових випадків),
- Миргород – 1 448 (1 новий випадок),
- Полтавський район – 1 391 (20 нових випадків),
- Лубни – 993 (3 нові випадки),
- Лохвицький район – 984 (17 нових випадків),
- Зіньківський район – 812,
- Пирятинський район – 700 (1 новий випадок),
- Котелевський район – 656,
- Глобинський район – 607 (5 нових випадків),
- Кременчуцький район – 597 (2 нові випадки),
- Новосанжарський район – 576 (2 нові випадки),
- Карлівський район – 528 (8 нових випадків),
- Диканський район – 515 (1 новий випадок),
- Миргородський район – 489,
- Хорольський район – 481,
- Шишацький район – 448 (1 новий випадок),
- Кобеляцький район – 440,
- Гадяч – 384,
- Решетилівський район – 383 (4 нові випадки),
- Семенівський район – 369 (1 новий випадок),
- Великобагачанський район – 336 (9 нових випадків),
- Чутівський район – 296,
- Машівський район – 283 (10 нових випадків),
- Козельщинський район – 255,
- Гадяцький район – 247,
- Лубенський район – 246,
- Гребінківський район – 213 (1 новий випадок),
- Чорнухинський район – 202 (1 новий випадок),
- Оржицький район – 191.
Полтавська ОДА закликає жителів області дотримуватися карантинних заходів: носити маски, дезінфікувати руки, тримати соціальну дистанцію.
Автор: Богдан Волошко
Джерело фото: МОЗ України, Полтавська ОДА