Хокеїсти «Кременчука» завершили рік на «мажорній ноті»

Вчора, 29 грудня, хокейний клуб «Кременчук» в останньому матчі року приймав на арені «Айсберг» «Краматорськ». Підопічні Олександра Савицького виграли в овер-таймі 2:1 та на переможній ноті завершили 2020 рік.
Шайби: 1:0 - Гриценко (Ворона - Смирнов) 2:28; 1:1 - Жвачкін (Геворкян - Золотухін), 45:00; 2:1 - Тютченко, 61:44.
Перший період, не дивлячись лише на одну закинуту шайбу, був багатий на гольові моменти. Потім кременчужани мали багато шансів, щоб подвоїти рахунок. Після екватору періоду з обох сторін у ворота Короваєва і Давлетшина могло залетіти не менш трьох, а то й більше шайб. Але все ж, перший період так і завершився 1:0 на користь «Кременчука».
Друга двадцятихвилинка проходила за сценарієм першої, тільки без закинутих шайб. Обидві команди грали у відкритий і атакуючий хокей. У «Кременчука» постійно на вістрі атак були та мали шанси відзначитися: Денискін, Орлов, Пукс, Коробов і Дубінін. Гості гостро контратакували. Варто відзначити надійну гру воротарів обох команд. Завдяки їхній майстерності команди пішли на перерву з тим же рахунком 1:0 на користь господарів майданчика.
У третьому періоді гості змогли зрівняти рахунок. На 45 хвилині відзначився Жвачкін. Шквал атак у кінці матчу на ворота «Краматорська» нічого не дав господарям майданчика. Основний час завершився внічию, тому переможця команди визначали в додатковий час.
На другій хвилині овертайму господарі майданчика провели швидку контратаку і закинули переможну шайбу. Точним кидком відзначився Тютченко. Підсумковий рахунок зустрічі 2:1 на користь «Кременчука».
Після гри хокеїсти «Кременчука» зробили коло пошани та переглянули привітання від рідних та близьких.
Головний тренер ХК «Кременчук» Олександр Савицький:
- Хороша бойова гра одних з лідерів чемпіонату по грі. Мені сподобався рух в поєдинку і те, що ми краще зіграли в обороні, хоча і з похибками. Але тим не менш виграли - молодці. До хлопців немає претензій по самовіддачі і настрою. Добре сьогодні зіграли - зробили подарунок нашим шанувальникам до наступаючого Нового 2021 року.
Сподіваємося, що невдача в завершенні гольових моментів залишиться в цьому році, а в новому будемо радувати наших уболівальників великою кількістю голів.
У році, що минає, ми показали гідний хокей, виграли золоті медалі. Все буде добре, не переживайте. Хочу побажати хлопцям, уболівальникам і їх сім'ях здоров'я в новому році!
Головний тренер «Краматорська» Павло Мікульчик:
- Грали з хорошою командою, чинним чемпіоном. Зайвий раз хлопців не доводилося налаштовувати. Всі підійшли до цієї гри з гарним настроєм. Шкода, що у нас не вистачило лідерів: Столяренка, Ципнятова і Полухіна.
- Можна казати, що між командами вже є принципове дербі, адже три гри завершилися у різницю одної шайби?
- Я думаю, що кожна гра важлива. Будь-який суперник грає завжди на перемогу.
- Чому вам так довго не вдавалося закинути шайбу?
- Команда суперника здорово діяла в обороні. Нам трохи не вистачало свіжості. Ми поки поступаємося чемпіону за підбором гравців та в нас не така довга «лавка». Все, що ми могли, ми у матчі відпрацювали на сто відсотків.
Вболівальників «Краматорська» з прийдешнім Новим роком! Побажаю їм здоров'я в наступному році, сімейного благополуччя. Спасибі всім любителям хокею. Дякую спонсорам, які нас підтримують. Хотілося б уже в наступному році приймати домашні ігри на своїй льодовій арені.
Турнірна таблиця
|№
|Команда
|І
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|ЗШ
|ПШ
|О
|Донбас
|21
|18
|0
|0
|1
|1
|1
|106
|32
|38
|Сокіл
|21
|12
|3
|1
|0
|0
|5
|69
|46
|32
|Кременчук
|21
|13
|2
|0
|0
|1
|5
|83
|46
|31
|Краматорськ
|19
|8
|1
|2
|0
|3
|5
|57
|56
|25
|Дніпро
|21
|10
|1
|0
|1
|1
|8
|85
|69
|24
|Маріуполь
|21
|3
|3
|0
|1
|0
|14
|46
|83
|13
|Білий Барс
|20
|2
|0
|1
|0
|2
|15
|39
|105
|8
|Крижані Вовки
|20
|2
|0
|0
|1
|2
|15
|46
|94
|7
Наступну гру кременчужани зіграють 5 січня о 18.45 вдома проти київського «Соколу».