1
Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 28.12.2020 14:00
Підтверджені:
Україна1030374
Кременчук4773
Хворі:
Україна346796
Кременчук1444
Одужало:
Україна665729
Кременчук3194
Померло:
Україна17849
Кременчук135
Кременчук, Спорт, Топ-новость

Хокеїсти «Кременчука» завершили рік на «мажорній ноті»

Сьогодні, 09:53 Переглядів: 507

Кременчужани обіграли хокеїстів з Краматорська
Фото: Ірина Василенко

Вчора, 29 грудня, хокейний клуб «Кременчук» в останньому матчі року приймав на арені «Айсберг» «Краматорськ». Підопічні Олександра Савицького виграли в овер-таймі 2:1 та на переможній ноті завершили 2020 рік. 


«Кременчук» - «Краматорськ» 2:1 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 1:0)

Шайби: 1:0 - Гриценко (Ворона - Смирнов) 2:28; 1:1 - Жвачкін (Геворкян - Золотухін), 45:00; 2:1 - Тютченко, 61:44.

 

 

Перший період, не дивлячись лише на одну закинуту шайбу, був багатий на гольові моменти. Потім кременчужани мали багато шансів, щоб подвоїти рахунок. Після екватору періоду з обох сторін у ворота Короваєва і Давлетшина могло залетіти не менш трьох, а то й більше шайб. Але все ж, перший період так і завершився 1:0 на користь «Кременчука».

 

Друга двадцятихвилинка проходила за сценарієм першої, тільки без закинутих шайб. Обидві команди грали у відкритий і атакуючий хокей. У «Кременчука» постійно на вістрі атак були та мали шанси відзначитися: Денискін, Орлов, Пукс, Коробов і Дубінін. Гості гостро контратакували. Варто відзначити надійну гру воротарів обох команд. Завдяки їхній майстерності команди пішли на перерву з тим же рахунком 1:0 на користь господарів майданчика.

 

У третьому періоді гості змогли зрівняти рахунок. На 45 хвилині відзначився Жвачкін. Шквал атак у кінці матчу на ворота «Краматорська» нічого не дав господарям майданчика. Основний час завершився внічию, тому переможця команди визначали в додатковий час.

 

На другій хвилині овертайму господарі майданчика провели швидку контратаку і закинули переможну шайбу. Точним кидком відзначився Тютченко. Підсумковий рахунок зустрічі 2:1 на користь «Кременчука». 


Після гри хокеїсти «Кременчука» зробили коло пошани та переглянули привітання від рідних та близьких. 


 



Головний тренер ХК «Кременчук» Олександр Савицький: 

 

- Хороша бойова гра одних з лідерів чемпіонату по грі. Мені сподобався рух в поєдинку і те, що ми краще зіграли в обороні, хоча і з похибками. Але тим не менш виграли - молодці. До хлопців немає претензій по самовіддачі і настрою. Добре сьогодні зіграли - зробили подарунок нашим шанувальникам до наступаючого Нового 2021 року.


Сподіваємося, що невдача в завершенні гольових моментів залишиться в цьому році, а в новому будемо радувати наших уболівальників великою кількістю голів.


У році, що минає, ми показали гідний хокей, виграли золоті медалі. Все буде добре, не переживайте. Хочу побажати хлопцям, уболівальникам і їх сім'ях здоров'я в новому році!


Головний тренер «Краматорська» Павло Мікульчик:

- Грали з хорошою командою, чинним чемпіоном. Зайвий раз хлопців не доводилося налаштовувати. Всі підійшли до цієї гри з гарним настроєм. Шкода, що у нас не вистачило лідерів: Столяренка, Ципнятова і Полухіна.


- Можна казати, що між командами вже є принципове дербі, адже три гри завершилися у різницю одної шайби?


- Я думаю, що кожна гра важлива. Будь-який суперник грає завжди на перемогу.


- Чому вам так довго не вдавалося закинути шайбу?


- Команда суперника здорово діяла в обороні. Нам трохи не вистачало свіжості. Ми поки поступаємося чемпіону за підбором гравців та в нас не така довга «лавка». Все, що ми могли, ми у матчі відпрацювали на сто відсотків.


Вболівальників «Краматорська» з прийдешнім Новим роком! Побажаю їм здоров'я в наступному році, сімейного благополуччя. Спасибі всім любителям хокею. Дякую спонсорам, які нас підтримують. Хотілося б уже в наступному році приймати домашні ігри на своїй льодовій арені.


Турнірна таблиця

Команда І В ВО ВБ ПБ ПО П ЗШ ПШ О
Донбас 21 18 0 0 1 1 1 106 32 38
Сокіл 21 12 3 1 0 0 5 69 46 32
Кременчук 21 13 2 0 0 1 5 83 46 31
Краматорськ 19 8 1 2 0 3 5 57 56 25
Дніпро 21 10 1 0 1 1 8 85 69 24
Маріуполь 21 3 3 0 1 0 14 46 83 13
Білий Барс 20 2 0 1 0 2 15 39 105 8
Крижані Вовки 20 2 0 0 1 2 15 46 94 7

 

Наступну гру кременчужани зіграють 5 січня о 18.45 вдома проти київського «Соколу».

2
Автор: Альона Душенко Фото: Ірина Василенко Джерело відео: УХЛ
Теги: хокей ХК Кременчук Краматорськ

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх