Хокеїсти «Кременчука» завершили рік на «мажорній ноті»

Сьогодні, 09:53 Переглядів: 507





























Фото: Ірина Василенко

Вчора, 29 грудня, хокейний клуб «Кременчук» в останньому матчі року приймав на арені «Айсберг» «Краматорськ». Підопічні Олександра Савицького виграли в овер-таймі 2:1 та на переможній ноті завершили 2020 рік.





«Кременчук» - «Краматорськ» 2:1 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 1:0)

Шайби: 1:0 - Гриценко (Ворона - Смирнов) 2:28; 1:1 - Жвачкін (Геворкян - Золотухін), 45:00; 2:1 - Тютченко, 61:44.

Перший період, не дивлячись лише на одну закинуту шайбу, був багатий на гольові моменти. Потім кременчужани мали багато шансів, щоб подвоїти рахунок. Після екватору періоду з обох сторін у ворота Короваєва і Давлетшина могло залетіти не менш трьох, а то й більше шайб. Але все ж, перший період так і завершився 1:0 на користь «Кременчука».

Друга двадцятихвилинка проходила за сценарієм першої, тільки без закинутих шайб. Обидві команди грали у відкритий і атакуючий хокей. У «Кременчука» постійно на вістрі атак були та мали шанси відзначитися: Денискін, Орлов, Пукс, Коробов і Дубінін. Гості гостро контратакували. Варто відзначити надійну гру воротарів обох команд. Завдяки їхній майстерності команди пішли на перерву з тим же рахунком 1:0 на користь господарів майданчика.

У третьому періоді гості змогли зрівняти рахунок. На 45 хвилині відзначився Жвачкін. Шквал атак у кінці матчу на ворота «Краматорська» нічого не дав господарям майданчика. Основний час завершився внічию, тому переможця команди визначали в додатковий час.

На другій хвилині овертайму господарі майданчика провели швидку контратаку і закинули переможну шайбу. Точним кидком відзначився Тютченко. Підсумковий рахунок зустрічі 2:1 на користь «Кременчука».





Після гри хокеїсти «Кременчука» зробили коло пошани та переглянули привітання від рідних та близьких.













Головний тренер ХК «Кременчук» Олександр Савицький:

- Хороша бойова гра одних з лідерів чемпіонату по грі. Мені сподобався рух в поєдинку і те, що ми краще зіграли в обороні, хоча і з похибками. Але тим не менш виграли - молодці. До хлопців немає претензій по самовіддачі і настрою. Добре сьогодні зіграли - зробили подарунок нашим шанувальникам до наступаючого Нового 2021 року.





Сподіваємося, що невдача в завершенні гольових моментів залишиться в цьому році, а в новому будемо радувати наших уболівальників великою кількістю голів.





У році, що минає, ми показали гідний хокей, виграли золоті медалі. Все буде добре, не переживайте. Хочу побажати хлопцям, уболівальникам і їх сім'ях здоров'я в новому році!





Головний тренер «Краматорська» Павло Мікульчик:

- Грали з хорошою командою, чинним чемпіоном. Зайвий раз хлопців не доводилося налаштовувати. Всі підійшли до цієї гри з гарним настроєм. Шкода, що у нас не вистачило лідерів: Столяренка, Ципнятова і Полухіна.





- Можна казати, що між командами вже є принципове дербі, адже три гри завершилися у різницю одної шайби?





- Я думаю, що кожна гра важлива. Будь-який суперник грає завжди на перемогу.





- Чому вам так довго не вдавалося закинути шайбу?





- Команда суперника здорово діяла в обороні. Нам трохи не вистачало свіжості. Ми поки поступаємося чемпіону за підбором гравців та в нас не така довга «лавка». Все, що ми могли, ми у матчі відпрацювали на сто відсотків.





Вболівальників «Краматорська» з прийдешнім Новим роком! Побажаю їм здоров'я в наступному році, сімейного благополуччя. Спасибі всім любителям хокею. Дякую спонсорам, які нас підтримують. Хотілося б уже в наступному році приймати домашні ігри на своїй льодовій арені.





Турнірна таблиця

№ Команда І В ВО ВБ ПБ ПО П ЗШ ПШ О Донбас 21 18 0 0 1 1 1 106 32 38 Сокіл 21 12 3 1 0 0 5 69 46 32 Кременчук 21 13 2 0 0 1 5 83 46 31 Краматорськ 19 8 1 2 0 3 5 57 56 25 Дніпро 21 10 1 0 1 1 8 85 69 24 Маріуполь 21 3 3 0 1 0 14 46 83 13 Білий Барс 20 2 0 1 0 2 15 39 105 8 Крижані Вовки 20 2 0 0 1 2 15 46 94 7

Наступну гру кременчужани зіграють 5 січня о 18.45 вдома проти київського «Соколу».