Сплячі красуні, Буба та ментальні помилки: що новенького почитати кременчужанам

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента ЦМБ Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку бібліотечних книжкових новинок
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Ясунарі Кавабата «Сплячі красуні. Давня столиця. Стугін гори»
Ясунарі Кавабата – один із найвидатніших японських письменників ХХ століття, лауреат Нобелівської премії 1968 року (першої в історії японської літератури).
Роман «Давня столиця» - це історія випадкової зустрічі двох дівчат-близнят, розлучених долею зразу після народження.
«Стугін гори» – психологічний сімейний роман, герой якого – старий Сінго – прагне збагнути себе і поведінку своїх не зовсім удачливих дітей.Роман «Сплячі красуні» розповідає про те, як старий Егуці, керуючись бажанням повернутись у молодість, вчащає до будинку «сплячих красунь», де, піддавшись спокусі, наче воскресає на деякий час, аж поки несподівана смерть однієї дівчини знову не повертає його на грішну землю.
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Барбара Космовська «Буба»
Якщо тобі 16 років, твоя мати – відома письменниця, батька частіше можна побачити на телеекрані, ніж удома, а старша сестра постійно заявляє про своє бажання стати кіноактрисою, життя здається не таким уже і легким. На щастя, у Буби є ще дідусь Генрик, а в того – свої пристрасті, наприклад, гра в бридж. Ну, і улюблені джинси й мартенси. Захоплива й сповнена теплого гумору книжка про відкриття світу дорослих, пошуки дружби, перше кохання, гіркоту поразок та маленькі й великі перемоги над собою.
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Артур Фриман. Роуз Девульф «Если бы да кабы… или 15 ментальных ошибок»
Хто з нас може похизуватися тим, що не робив помилок, не упускав можливостей, або не жалкував про невірний вибір? Ця книга для тих, хто весь час думає про минуле, вважає, що міг би щось зробити, але не зробив, повинен був обрати одне, а обрав інше.Автори описують техніки та вправи, які дозволяють читачам «розблокувати» своє минуле. Вони показують, як можна швидко позбутися поганих думок та нарешті здійснити свої мрії.