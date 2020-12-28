Сплячі красуні, Буба та ментальні помилки: що новенького почитати кременчужанам

Якщо тобі 16 років, твоя мати – відома письменниця, батька частіше можна побачити на телеекрані, ніж удома, а старша сестра постійно заявляє про своє бажання стати кіноактрисою, життя здається не таким уже і легким. На щастя, у Буби є ще дідусь Генрик, а в того – свої пристрасті, наприклад, гра в бридж. Ну, і улюблені джинси й мартенси. Захоплива й сповнена теплого гумору книжка про відкриття світу дорослих, пошуки дружби, перше кохання, гіркоту поразок та маленькі й великі перемоги над собою.

Артур Фриман. Роуз Девульф «Если бы да кабы… или 15 ментальных ошибок» Хто з нас може похизуватися тим, що не робив помилок, не упускав можливостей, або не жалкував про невірний вибір? Ця книга для тих, хто весь час думає про минуле, вважає, що міг би щось зробити, але не зробив, повинен був обрати одне, а обрав інше. Автори описують техніки та вправи, які дозволяють читачам «розблокувати» своє минуле. Вони показують, як можна швидко позбутися поганих думок та нарешті здійснити свої мрії.